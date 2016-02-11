Потенциал индустриальных зон Статьи 1871 Любовь ДОБРОТА, Шымкент

фото автора

Строительство инженерной инфраструктуры сейчас ведется в индустриальных зонах Туркестана, Сузакского района и Шымкента. По примеру областного центра индустриальные зоны создаются в районах и городах области. Сейчас в работе 79 проектов на сумму 71,5 млрд тенге. На них будет создано порядка 8,5 тыс. рабочих мест, что очень важно для трудоизбыточного южного региона.



К уже существующей индустриальной зоне «Онтустик» в областном центре прибавятся еще две – «Тассай» и «Жулдыз». Общая площадь новых промышленных площадок составит 161 га. В индустриальной зоне «Онтустик» предполагается реализовать 71 инвестиционный проект общей стоимостью 73,7 млрд тенге. На новых заводах и фабриках работу получат более 5 тыс. человек. Уже работает 36 предприятий. Общая сумма инвестиций в их строительство и оснащение составила 19,8 млрд тенге. Более 3 тыс. шымкентцев получили возможность трудо­устроиться.



Промышленному буму на юге страны способствовала Карта индустриализации, в рамках которой только в одной индустриальной зоне «Онтустик» введены в экс­плуатацию 24 инвестиционных проекта. В прошлом году запущено 8 новых производств, где создано около тысячи рабочих мест. К примеру, ТОО «Амир-А» наладило выпуск арматуры, ТОО «Бал Текстиль» запустило цех по производству синтетической пряжи мощностью 4 тыс. тонн в год, и теперь в соседнем цехе выпускают ковры из собственного сырья, а не ввозят его из-за границы, как это было еще несколько месяцев назад. ТОО «КФ Каз Хансоль Интерком АО Хансоль Интернейшнл Ко ЛТД» специализируется на выпуске хлопчатобумажных перчаток, а ТОО «Алем БТ» освоило производство текстильной продукции.



За 5 лет реализации прог­раммы по индустриально-инновационному развитию в экономику Южного Казахстана привлечено 189 млрд тенге инвестиций и реализовано 137 проектов. Это самый высокий показатель по республике.

