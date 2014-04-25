Потенциал личности

Подвиг, совершенный Марзией Закирьяновой, ее супругом и детьми, чтобы быть полезным и востребованным для общества, каждодневный кропотливый нравственный труд Амандоса Аканаева и близких по духу и крови ему людей, в борьбе за жизнь драгоценного им человека, заслуживает того, чтобы об этом рассказывать как можно большим людям. Речь в них идет об общечеловеческих ценностях и ориентирах, таких нравственных постулатах, как честь, совесть, долг, боль за близких тебе людей. Словарь В. И. Даля определяет честь как «внутреннее нравственное достоинство человека, доблесть, честность, благородство души и чистую совесть». Именно об этих качествах и пишет Галия Шимырбаева, рассказывая о своих героях. Их нравственное богатство (Марзии и Кайрата Закирьянова, их детей, Амандоса Аканаева, Нелли Бубэ, Лауры Уразбековой, их детей и внуков) уверен, будет расти с каждым годом, а в последующие годы - передаваться из поколения в поколение. Они благодаря своему большому мужеству, упорству, неуемной силе воли, жизнелюбию и стремлению подарить радость окружающим победили не только свой недуг, но и самих себя.

Разве это не пример для подражания многих моих соотечественников, попавших в трудную жизненную ситуацию? Надо, не стесняясь, говорить о таких замечательных людях в СМИ, привлекать к этому внимание общественности, неправительственные организации, доводить такие публикации до лиц с ограниченными возможностями. Это позволит им поверить в себя, в свои жизненные ресурсы, даст им дополнительные силы, энергию и оптимизм по преодолению жизненных преград. Не остались без моего внимания и публикации Анатолия Егорова о палитре языков, Любови Доброты о Янисе Сидоропуло, посвященные сближению народов, их культур, взаимообогащению языков. В свете последних событий на европейском континенте (Украина, Испания) эта тема становится животрепещущей.

Желаю казправдинцам как можно больше таких светлых и человечных публикаций!

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Кенес МАХАМБЕТОВ