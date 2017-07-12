Потенциал медового царства Статьи 601 Жубаныш Байгуринов, Актобе

К необходимости такой коопе­рации, безусловно, подталкивает сама жизнь, поскольку спрос на рынке на «пищу богов» – чистый органический продукт местного производства – постоянно растет. Благо, в регионе сохранились еще уникальные пасеки, есть опытные пчеловоды. К их числу относится и Александр Сенацкий, за плечами которого 27 лет пчеловодческого стажа.



О его пасеке, пчелах, натуральном меде самого высшего качества в округе давно ходит добрая молва, и за покупкой экологически чистого продукта к нему обращаются не только местные гурманы – едут даже из ближнего и дальнего зарубежья.



Александру Васильевичу и было доверено возглавить СПК пчеловодов области. При этом со стороны руководства региона обещана всяческая поддержка, а именно: выделение необходимых средств для проведения селекционно-племенной работы, обучения актюбинцев, в том числе через национальный союз «Бал-Ара», организация сбыта. На ближайшие несколько лет уже разработан план, согласно которому предстоит увеличить количест­во пчелосемей до 5 тыс. (при имеющихся сегодня 470). По линии регионального филиала АО «Фонд финансовой поддерж­ки сельского хозяйства» для СПК предусмотрены кредиты до 6% годовых для товарного производства.



Александр Сенацкий полагает, что при таком содействии со стороны государства пчеловодство можно будет поднять на ноги в короткие сроки, поскольку с созданием кооператива поя­вилась возможность получать льготные субсидии, закупать оборудование, необходимые материалы, в комплексе решать вопросы с каналами реализации. К примеру, одним из членов СПК уже запущен фасовочный цех, откуда мед на договорной основе реализуется в крупные торговые сети.



Управление сельского хозяйства намерено также расширить рынок сбыта путем обеспечения суточной нормой оздоравливающего продукта таких учреждений, как больницы, школы, детсады по опыту медовиков Восточного Казахстана. С коллегами из этого региона актюбинские пчеловоды сегодня налаживают тесные контакты, поскольку есть чему у них поучиться.



Учиться секретам ведения пчеловодства, получения качественного натурального продукта едут сегодня непосредственно и к опытному Сенацкому: в селе Петропавловка у него целая производственная база. Все построил в свое время собственными руками и на собственные средства. Есть земля – 460 га, которую он старается обустроить и постепенно засевать медоносным разнотравьем. Специально в России закупил семена нужных растений.



Вывозит пасеку Сенацкий и на другие участки. Бывает, договаривается с фермерами. В прошлом году Александр Васильевич увеличил количество ульев с 80 до 130. Намерен довести число пчелосемей до 500. Это его давняя мечта. Построил специальное зимовье-амшаник, где размещает пчел в специальной упаковке. Старается всегда сохранять и районировать именно чистопородный вид, привезенный им из Германии.



В чем секрет высокого качест­ва натурального продукта? Как объясняет Сенацкий, он кормит пчел только медом. Сахар никогда не добавляет, чем многие пчеловоды грешат. Предлагать на продажу подобный мед, считает он, некрасиво и нечестно. Лучше тогда пчеловодством вовсе не заниматься.



К сожалению, сейчас на рынке недобросовестных пчеловодов пруд пруди. Не в ладах с совестью и иные оптовики – что за мед они закупают, какого качества – им все равно. А люди покупают по незнанию.



В свое время Александр Васильевич, доверившись продавцам-оптовикам, пытался завозить свой товар на базар. Самому стоять за прилавком не было времени. А тут оказалось, что его мед исподтишка разбавляли, чтобы больше продать и больше заработать. С того момента на рынок он ни ногой, разве что во время каких-либо выставок-продаж, ярмарок. Клиенты его сами находят. Определился уже постоянный их круг. Приезжают в село, делают заказы. Отправлял товар и в США, и в Германию, и в другие страны. Отзывы прекрасные: звонят, просят еще.



К пчелам у Сенацкого особый подход. Даже при лечении. Если семья заболела, то, как правило, не применяет антибиотики, а использует природную щавелевую кислоту, которая лечит от воротоза. От болезней помогают и настойки красного перца.



Осторожен пчеловод и в период цветочного сезона, когда нужно выбирать место для пасеки. Бывало, что вместо сортового подсолнуха некоторые сельхозформирования засевали поля гибридами. Это так называемые генно-модифицированные подсолнухи: ростом по колено, но с большими шляпками семечек. Увы, на таком поле однажды много пчел полегло. Вероятно, семена подсолнуха были до этого протравлены, и пыльца растения несла пчелам гибель.



В другой раз во время нашест­вия саранчи над полем пролетел Ан-2 (никто при этом не предупредил об обработке), и вновь пришлось подсчитывать убытки. Теперь с каждым из сельхозформирований все условия обговаривает наперед, чтобы избежать непредвиденных случаев. Вспомнил об этих эпизодах Сенацкий не случайно и рассказывает своим ученикам с той целью, чтобы они тоже держали ухо востро. Ведь любая мелочь, любое упущение или неправильный расчет в пчеловодстве недопустимы и могут завтра отразиться на качестве натурального продукта.



Многие годы Сенацкий занимался пчеловодством в одиночку. Оно для него было и хобби, и работой, и бизнесом. Старался выкручиваться своими силами. Кредиты не мог взять, так как его саманный дом в Петропавловке брать в залог банки отказывались. Теперь же, с появлением сельхозкооператива, когда все вместе, куда легче решать любые проблемы.



– Важно, чтобы наш СПК в ближайшей перспективе сумел твердо занять на рынке свою нишу в качестве производителя экологически чистого органического продукта, – говорит Александр Сенацкий, – чтобы наш товар стал настоящим актюбинским брендом и по качеству пользовался особым спросом как в стране, так и за рубежом.

