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​Потенциал – один из самых высоких
Асет Калымов, Талдыкорган

Насытить рынок местным товаром

Инвестиционный потенциал Алматинской области – один из самых высоких в республике. По объему инвестиций в экономику (529 млрд тенге за прошлый год) регион занимает четвертое место после Атырауской области, Астаны и Алматы. Приоритетные отрасли, в которых наблюдается приток частного капитала, – производство и переработка сельхозпродукции, транспорт, логистика, возобновляе­мая энергетика, строи­тельство, туризм, фармацевтика.

В последние годы местные власти стараются создать наиболее благоприятные условия, чтобы бизнес пришел на село: выделяют земельные участки предпринимателям, подводят инженерные коммуникации к будущим производственным объектам, устраняют административные барьеры. Более того, объем инвестиций, привлеченных за тот или иной период, стал одним из ключевых критериев оценки деятельности районных, городских, сельских акимов, а также профильных управлений областного акимата. За низкие показатели чиновникам грозит жесткое наказание – вплоть до освобождения от занимаемых должностей.

Не случайно глава региона Амандык Баталов на недавней отчетной встрече с населением подробно остановился на инвестиционной деятельности. Ряд транснациональных компаний уже строит мясоперерабатывающие комплексы, заводы по производству макаронных изделий и горюче-смазочных материалов, переработке картофеля. В целях дальнейшего привлечения инвестиций акцент делается на создание индустриальных зон в Талдыкоргане, Капшагае, Илийском, Талгарском и Карасайском районах. Это позволит насытить рынок местными товарами, а также простимулирует экспортную направленность.

Как известно, Жетысу – преимущественно аграрный регион, и основная доля финансовых средств идет на проекты, связанные с сельским хозяйством. Так, приход крупного отечественного инвестора позволил запустить Коксуский сахарный завод и начать возрождение одной из базовых отраслей – свекловодства. В Панфиловском районе бизнесмены построили современный крахмалопаточный завод, ставший хорошим рынком сбыта для местных фермеров-кукурузоводов. Проект призван вернуть области былую славу кукурузной житницы.

Благодаря вводу в строй перерабатывающих производств резко увеличились урожаи сахарной свеклы и кукурузы, несколько тысяч сельчан получили стабильный заработок. По итогам прошлого года инвестиции в обрабатывающую промышленность превысили 40 млрд тенге.

Регулярно в области проводятся международные форумы «Жетысу Инвест», собирающие крупных бизнесменов. Заключен ряд меморандумов на общую сумму 983 млрд тенге, разработана «дорожная карта», согласно которой государство оказывает поддержку инвестиционным проектам. Предпринимателям субсидируют процентную ставку кредита, возмещают часть производственных затрат, предоставляют оборудование в лизинг.


Источник пополнения бюджета

Интерес к агропромышленному комплексу Алматинской области растет: все больше инвесторов приезжает из Турции, России, Польши, Голландии, Израиля, Китая, Ирана, Германии и даже Вьетнама. С участием иностранного капитала запущены производства строительных материалов, металлургической продукции, электрооборудования, пищепрома, химпрома, фармацевтические заводы. В Капшагае вьетнамская компания возводит завод по выпуску продуктов быстрого приготовления, в Жамбылском районе иранцы завершают строительство мясокомбината. Реализуется проект казахстанско-российской промышленной теплицы, инвесторы из Германии создают крупный комплекс по производству полуфабрикатов из мяса овец.

В ходе пресс-туров журналисты неоднократно посещали совместные предприятия, руководители которых выражали благодарность руководству страны и области за внимание и заботу, проявляемые к промышленному сектору, за хорошие условия для ведения бизнеса и отсутствие бюрократических препон.

– Мы верим в высокий экономический потенциал Казахстана, – отметил директор одного из крупных молочных заводов Рено Шамональ. – Нам нравится качество диалога, выстроенного между госструктурами и бизнес-сообществом. Модернизация производственных линий на нашем объекте позволит увеличить количество закупаемого сырья у местных ферм и нарастить экспорт готовой продукции в страны Центральной Азии.

Между тем, имея огромный потенциал как в аграрном секторе, так и в промышленном, Жетысу до сих пор остается дотационным регионом. Одна из главных задач, которую поставил Глава государства перед акиматом области, – увеличить доходную часть местного бюджета. Необходимо самостоятельно находить источники пополнения казны, а это можно сделать только путем ввода в эксплуатацию новых предприятий.

В планах местных властей – до 2020 года осуществить 443 проекта на сумму 2 трлн тенге, создать около 23 тыс. рабочих мест. Открыт специальный интернет-портал http:/;/;invest.alm-reg.kz/;ru, куда помещены интерактивная карта Семиречья с данными по экономике, отраслям, инфраструктуре и перспективным инвестиционным проектам. Воспользовавшись сайтом, потенциальный инвестор может получить всю необходимую ему информацию.

На днях в Талдыкоргане представители областного акимата и одной из отечественных производственных компаний подписали меморандум по вопросам восстановления и запуска Аксуского сахарного завода. Инвестор обязуется провести полную реконструкцию предприятия и уже к концу года переработать до 100 тыс. тонн корнеплода. Ввод второго промышленного объекта позволит выполнить поручение Президента по обеспечению населения собственным сахаром и снижению доли импорта на внутреннем рынке. 

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