​Потенциал приграничного сотрудничества

В состав казахстанской делегации вошли руководитель управления внутренней политики Атыраус­кой области Жасулан Бисембиев, директор медиахолдинга «Атырау-Акпарат» Баязи Абдешев, руководитель регионального проект­ного офиса «Рухани жаңғыру» Ринат Кульмагамбетов. На встрече с консулом Казахстана в Астрахани Канатом Шеккалиевым они обсудили актуальные вопросы, касающиеся казахов, проживающих в Астраханской области. По официальным данным Российской Федерации, их численность составляет около 150 тыс. человек.

Атырауская делегация встретилась с заместителем председателя правительства – министром культуры и туризма Астраханской области Галиной Зотеевой. От имени акима Атырауской области Нурлана Ногаева в адрес руководства Астраханской области были высказаны слова благодарности за участие творческих коллективов региона в работе форума «Национальные традиции Великой степи», состояв­шегося в марте в Атырау.

– Нами была представлена информация о реализации программы «Рухани жаңғыру». Стороны обсудили вопросы развития сот­рудничества, обмена опытом и реализации совместных проектов в сфере культуры и туризма, – рассказал Ринат Кульмагамбетов.

Если местом притяжения турис­тов в Астрахани стали, в частности, культурный центр им. Курмангазы и комплекс Сарай-бату, то в Атырау это прежде всего древнее городище Сарайшык на реке Жайык. Здесь в нынешнем году заканчиваются берегоукрепительные работы и начнется строительство визит-центра со всей необходимой инфраструктурой для отдыхающих. В список сакральных мест Казах­стана вошел мавзолей Махамбета, перспективными для разработки туристических маршрутов приз­наны археологический памятник эпохи сарматов Иманкара, курган Аралтобе, где был также обнаружен Золотой человек, некрополи Ушкан-ата, Акмешит, мечеть Кулшан-ата.

Уникальным объектом на территории Астраханской области является региональный культурный центр им. Курмангазы, расположенный в селе Алтынжар Володарского района. На месте захоронения великого кюйши воздвигнут мавзолейный комплекс, а в культурном центре находится музей, посвященный творчеству Курмангазы Сагырбае­ва, быту и традициям казахского народа. В пик туристического сезона здесь бывает до 25 тыс. посетителей.

По словам директора центра Амангельды Абулгазиева, турис­тов привлекает этника. Гостям не только рассказывают о традициях и обычаях, но и дают возможность поучаствовать в них, отведать блюда национальной кухни. Нас­ладиться духовной пищей можно благодаря выступлениям талант­ливых музыкантов творческого коллектива центра.

Представители Атырауской области обсудили с руководством центра перспективы сотрудничества, в том числе проведения совместных мероприятий, разработки туристических маршрутов по сакральным местам приграничных областей двух стран. Также было обращено внимание на необходимость обновления фондов музея, оборудования. Данные вопросы предстоит обсудить с казахстанскими меценатами, которые не раз оказывали помощь в рамках проекта «Жомарт жүрек».

Атырауская делегация посетила и Астраханский колледж культуры и искусств. Его директор Алла Смиховская рассказала, что здесь есть отделение домбры, где учатся пятеро слушателей – астраханских казахов. Она предложила рассмот­реть возможность дальнейшего обу­чения ребят-домбристов в высших музыкальных учебных заведениях Казахстана, а также оказания методической помощи – для полноценных занятий не хватает нот.

Надо отметить, что такая работа уже началась. Недавно в Атырау данный колледж подписал меморандум о международном сотрудничестве с Атырауским музыкальным колледжем «Академия народной музыки им. Д. Нурпеисовой». Руководители учебных заведений договорились об оказании взаимной помощи в повышении квалификации работников, о продви­жении молодых музыкантов, совместной организации семинаров и конференций. Это позволит специалистам двух стран обмениваться мнениями по наиболее актуальным вопросам в сфере культуры и искусства.

Атырауский музыкальный колледж «Академия народной музыки им. Д. Нурпеисовой» является одним из «поставщиков» талант­ливой молодежи практически во все творческие коллективы области. Воспитанники колледжа плодотворно работают в профессиональных коллективах ближнего и дальнего зарубежья – России, Украины, Беларуси, Италии, Германии, Израиля… История Астраханского колледжа культуры и искусств началась в 1936 году с библиотечного техникума. Сегодня здесь обучаются актерскому мастерству, игре на музыкальных инструментах, балету, танцу, библиотечному делу, изучают народное творчество.

Официальная поездка атыраус­кой делегации в Астрахань оказалась насыщенной и плодотворной. А дальнейшее развитие добрососедских отношений двух приграничных регионов укрепит историчес­кие связи наших народов.