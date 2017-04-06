Технологические платформы роста



Промышленность стран ЕАЭС – это именно то поле деятельности, где межотраслевая интеграция является принципиально важным условием для создания устойчивых технологических цепочек добавленной стоимости или системы производств наукоемкой продукции, ориентированной на мировые рынки. А много ли сегодня у евразийцев, кроме нефти, газа, металлов, зерна и продукции ВПК, конкурентоспособных промышленных товаров, например, машин, современных станков и оборудования, востребованных на рынках третьих стран?

Согласно данным ЕЭК, по итогам 2016 года, в товарной структуре экспорта государств – членов ЕАЭС в третьи страны преобладали в основном минеральные продукты – 60,6%, металлы и изделия из них – 10,5%, продукция химической промышленности – 6,7%. При этом около 80% этих товаров продавала на внешнем рынке Россия. Машины, оборудование и транспортные средства в этом раскладе занимают мизерную долю – всего 4,2% от общего объема внешнего экспорта ЕАЭС, в то время как импорт аналогичной продукции по-прежнему внушителен даже с учетом тенденции, связанной с сокращением объемов импорта в странах ЕАЭС за последние годы. В частности, в 2016 году импорт машин, оборудования и транспортных средств из третьих стран на Евразийский рынок составил 43,3% от общего объема ввозимой продукции. Причем доля этих товаров в импорте России сохранилась на уровне 44,4%, Казахстана – 43,9%, Беларуси – 32,7%.

Судя по этой статистике, пакет экспортных предложений обрабатывающей промышленности стран ЕАЭС на внешние рынки еще не так велик и многообразен, чтобы говорить о позитивных тенденциях в этой сфере. Казахстан в рамках индустриализации существенно расширил линейку несырьевого экспорта, в структуре которого доля машин и оборудования заметно выросла за последние годы в результате успешного встраивания в международные цепочки промышленного производства. Тем не менее этих достижений нашей республике явно недостаточно для устойчивого развития в долгосрочной перспективе, как и всем остальным участникам Евразийской интеграции. И вполне очевидно, что будущее ЕАЭС, его прочность и перспективность, зависят от эффективного сотрудничества стран в области промышленной кооперации.

О проведении единой промышленной политики на интеграционном пространстве говорится не один год. Но поскольку речь идет о таких сложных вопросах, как сопряжение приоритетов отраслевых программ, формирование эффективных коммуникационных инструментов, создание инжиниринговых и других центров компетенций в приоритетных отраслях промышленности, включая евразийские технологические платформы, то переходный период тут может занимать не год и не два. Тем не менее ускорение интеграционных процессов на пространстве ЕАЭС – факт очевидный, и события в области промышленного взаимодействия между странами также носят перманентный характер.

Согласно экспертным оценкам, успешная реализация задач Евразийской интеграции может обеспечить дополнительный прирост ВВП ЕАЭС к 2030 году порядка 210 млрд долларов. При этом экономический эффект для ряда государств – членов ЕАЭС оценивается до 13% дополнительного прироста к ВВП. Потенциал, накопленный за этот период в сфере привлечения инвестиций из третьих стран за счет масштабов рынка и привлекательности интеграционных проектов, может составить 90 млрд долларов, в том числе роста объемов несырьевого экспорта ЕАЭС – 71,3 млрд долларов с приростом до 11,6%. Более того, за счет создания условий для роста деловой активности в странах ЕАЭС объем взаимной торговли продукцией промежуточного потребления может вырасти на 80%.

Предполагается, что положительная динамика взаимной торговли будет обеспечиваться за счет постепенного устранения барьеров, сокращения изъятий и ограничений в этой сфере, а также создания условий для роста деловой активности в экономиках стран-партнеров. Потенциал взаимной торговли товарами обрабатывающей промышленности может удвоиться по сравнению с нынешними объемами. Ожидается также и увеличение взаимной торговли товарами промежуточного потребления, что положительно отразится на эффективности использования национальных ресурсов и уровне их переработки на едином рынке. Рост несырьевого экспорта и сокращение доли импорта из третьих стран будет обеспечен в результате диверсификации ассортимента производимых товаров и услуг, а также совместной реализации инфраструктурных, промышленных, инновационных и других проектов в реальных секторах экономики.

Выгоды от импортозамещаю­щих процессов в ЕАЭС могут выражаться в существенном экономическом эффекте от наращивания несырьевого экспорта и расширении возможностей для использования конкурентных преимуществ государств ЕАЭС. Фактически позитивная динамика показателей, характеризую­щих качественные сдвиги на интеграционном пространстве, зависит именно от реализации потенциа­ла экономического сотрудничества между странами. В целом к 2030 году ЕАЭС должен быть активно представлен в той геополитической реальности будущего, которая складывается уже сегодня. К тому времени Евразийский союз должен занять достойное место в международной системе взаимодействия и решения глобальных проблем на уровне интеграционных объе­динений.

Таковы в сущности перспективы развития ЕАЭС, контуры которых формируются в том чис­ле за счет проведения в жизнь согласованной политики в области промышленности. Напомним, в октябре 2016 года Совет ЕЭК утвердил 11 приоритетных евразийских технологических платформ, включающих такие направления, как космос, медицина, информационно-коммуникационные технологии, фотоника, добыча природных ресурсов, экология, сельское хозяйство и промышленные технологии. Они объединяют сотни ведущих национальных научных и промышленных организаций, заинтересованных в реализации совместных проектов на основе кооперации.

Технологические платформы – это прежде всего объекты инновационной инфраструктуры, позволяющие сконцентрировать интеллектуальные и материальные ресурсы на приоритетных направлениях научно-технологического развития в конкретной отрасли. Они могут создаваться в отрасли в качестве практических инструментов для претворения перспективных инновационных идей в приоритетных секторах реальной экономики.

Координация промышленной политики

Не секрет, что сегодня во взаимной торговле между странами ЕАЭС немало противоречий, связанных с наличием рыночной конкуренции и стремлением стран обеспечить приоритетность своих товарных позиций за счет протекционизма и даже демпинга. При этом весь ажиотаж на едином рынке связан с проблемой обеспечения равных конкурентных условий для всех участников взаимной торговли, включая уровень субсидирования предприятий обрабатывающей промышленности и сельского хозяйства.

Эксперты отмечают, что пока существует рынок с его объективными условиями, от конкуренции как от собственной тени никому не избавиться. При этом «шум и гам» по поводу антиконкурентных движений всегда будут сопровождать процессы развития единого рынка, как марш Мендельсона церемонию бракосочетаний. Но потенциал Евразийской интеграции явно состоит не только в свободе перемещения товаров, капиталов и ресурсов внутри единого рынка, но и в организации оптимальных бизнес-процессов, позволяющих создавать новые точки роста в экономике. Поэтому сам по себе фактор емкого рынка играет далеко не главную роль в общей интеграционной симфонии. Куда более важен другой аспект – экономическая реальность будущего, которая требует, чтобы ее встретили во всеоружии или с достаточно емким багажом принципиально новых рыночных предложений. В противном случае интеграция может обернуться дезинтеграцией в силу неспособности участников единого рынка преодолеть гравитацию частных интересов во имя достижения общих целей.

Согласно анализу кооперационного потенциала государств ЕАЭС, в обрабатывающей промышленности ЕАЭС в наибольшей мере для этого подходит продукция металлургического производства, химической и легкой промышленности, деревообработки и некоторых других секторов, где есть потенциал для встраивания в международные производственные цепочки.

«В рамках союза мы можем и должны активно кооперироваться в машиностроении, в том числе в производстве электрооборудования, электронного и оптического оборудования, а также в легкой промышленности», – считает член коллегии (министр) по промышленности и агропромышленному комплексу ЕЭК Сергей Сидорский.

Промышленная кооперация – важное условие для развития технологических цепочек добавленной стоимости, которые охватывают полный цикл производства высокотехнологичной продукции. Но вопрос здесь явно упирается в государственную политику, создание благоприятных условий для участия стран в совместных производственных цепочках.

«Обычно речь идет о торговой, инвестиционной, конкурентной политике, а промышленная политика остается «в тени». Но в целом сегодня в ЕАЭС готовы выстраивать общую промышленную политику, направленную на стимулирование современных форм кооперации и ограничение несправедливой конкуренции между промышленными предприятиями», – отмечает эксперт.

Тактика совместного движения к рынку

В марте текущего года на заседании Евразийского межправительственного совета принято решение о стимулировании экспорта тракторов, комбайнов, навесных механизмов и других видов сельскохозяйственной техники, производимой в ЕАЭС, на рынки третьих стран. На нынешнем этапе наблюдается определенный рост экспорта сельхозтехники, производимой в странах ЕАЭС. В 2016 году он увеличился на 6% по сравнению с 2015 годом. Тем не менее, по оценкам экспертов, российские производители поставляют на экспорт не более 10% своей техники, в то время как есть потенциал довести этот показатель до 50%. Такие же возможности имеют и казахстанские предприятия машиностроения, в том числе железнодорожного.

Для реализации экспортного потенциала государства ЕАЭС договорились совместно развивать механизмы страхования и перестрахования экспортных рисков, реализации программ экспортного финансирования, формирования общих сервисных сетей по техническому обслуживанию сельхозтехники.

Развитие страхования повысит привлекательность приобретения техники для зарубежных сельхозпроизводителей, выпущенной на территории союза, так как снизятся риски при сделках. В свою очередь отечественные производители сельхозтехники смогут снизить стоимость продукции при импорте за рубеж благодаря уменьшению стоимости страхования, возможности получить льготное кредитование и использовать общие сервисные сети для технического обслуживания в третьих странах. В дальнейшем это позволит им не только расширить присутствие на традиционных рынках сбыта продукции, но и выйти на новые рынки, например, стран СНГ, Литвы, Румынии, Венгрии, Пакистана и КНР.

И если в сельхозмашинострое­нии принимаются меры по развитию импортозамещения, гармонизации межгосударственных и национальных стандартов, то в легкой промышленности упор делается на углублении кооперации, внедрении новых технологий и стимулировании экспорта. В целом в странах единого рынка уже пришли к пониманию того, что сделать трактор – одно, другое дело – его продвижение на внешние рынки. При этом кооперация может позволить экспортерам достигнуть требуемого паритета по интенсивности и объему поставок на внешние рынки.

По мнению заместителя председателя правления НПП РК «Атамекен» Нуржана Альтаева, конкуренция и соревнование между странами должны уступить более здравому принципу – деловому партнерству. И хотя это было сказано в адрес узбекских парт­неров, тем не менее, суть этого мнения состоит в сближении и кооперации.

«Рядом огромные рынки сбыта – России и Китая. Нам необходимо сотрудничать, кооперироваться и выходить совместно на эти рынки. К примеру, рынок пищевой промышленности КНР огромен, и удовлетворить этот спрос только усилиями предприятий Казахстана невозможно. Поэтому надо объединяться. Нам нужна та продукция, которую мы не можем производить в Казахстане из-за отсутствия того или иного сырья, но которая есть в Узбекистане. Поэтому все эти товары мы можем объединять и продвигать совместно на внешние рынки», – отметил зампред НПП.