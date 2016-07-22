​Потенциал региона высок

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Чингиз ТАШЕНОВ, Кокшетау

На нем были рассмотрены итоги работы индустриального сектора, использования промышленного потенциала, вопросы межрегиональной кооперации, развития местного содержания и сервисных предприя­тий, государственно-частного партнерства, а также социальные аспекты индустриальной деятельности.

По результатам форума было подписано 10 меморандумов о реализации таких инвестиционных проектов, как «Строительство солнечной электростанции, строительство теплиц, рыбное хозяйство, кроличья ферма», «Добыча и переработка железных руд Масальского месторождения», «Строительство птицефабрики по выращиванию бройлеров производительностью 60 тыс. тонн в год в живом весе», «Строительство тракторного завода в п. Фарфоровый Целиноградского района мощностью до 3 тыс. ед. в год», «Строительство новых фабрик по переработке техногенных минеральных образований», «Создание животноводческого комплекса, включающего в себя свинокомплекс на 2 050 голов маточного поголовья и мясоперерабатывающий комбинат», «Строительство новой молочно-товарной фермы на 1 000 голов». Общая стоимость этих крупных проектов составит более 1 трлн тенге. Их реализация позволит обеспечить мясо-молочной продукцией не только население Акмолинской области, но и близлежащих регионов, а также создать дополнительные рабочие места.

Добавим, что пристоличный регион сегодня устойчиво держит лидирующие позиции в разных сферах экономики. Акмолинская область по итогам первого полугодия обеспечила рост показателей в отраслях реального сектора. Так, в сфере промышленности индекс физического объема составляет 106,5%, и этот показатель является самым высоким по республике. В рамках Карты индустриализации акмолинцами реализовано 62 проекта на 168 млрд тенге с созданием 6,3 тыс. рабочих мест. Нынче планируется ввести 20 проектов.

Потенциал Акмолинской области высок: здесь производится 100% подшипников, 45% алкогольных и 25% безалкогольных напитков, 40% грузовых автомобилей, одна треть высококачественной пшеницы, золота и облицовочного керамического кирпича, четверть всей казахстанской муки, 20% мяса и пищевого яйца, а также 15% молока.

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