​Потенциал «зеленой» энергетики

В ходе встреч с президентом Sky Power Global Керри Адлером, исполнительным вице-президентом по развитию бизнеса Total Eren Фабьеном Демолем, соучредителем и президентом URBASOLAR Арно Мином, членом правления The Linde Group Сюзан Голдэммер рассмотрены вопросы инвестирования в проекты по возобновляемым источникам энергии и производству газов промышленного и медицинского назначения.

В частности, с президентом Sky Power Global (крупнейший в мире разработчик и владелец проектов по солнечной энергии) обсуждены институциональные условия для развития ВИЭ в РК. Керри Адлер отметил, что у Казахстана есть огромный потенциал по развитию «зеленой» энергетики. У их компании имеется высокая заинтересованность в сотрудничестве с республикой с целью реализации проекта по строительству солнечных электростанций.

В свою очередь Бакытжан Сагинтаев подчеркнул, что Правительством ведется работа по увеличению доли альтернативной энергетики в энергобалансе страны до 50% к 2050 году.

Кроме того, в свете проводимых реформ в инвестиционной сфере Казахстана рассмотрены новые перспективные направления для реализации совместных проектов.

На встрече с вице-президентом по развитию бизнеса Total Eren Фабьеном Демолем обсуждены вопросы взаимодействия в сферах выработки энергогенерирую­щих мощностей и развития ВИЭ. В частности, речь шла о строительстве двух электростанций в Туркестанской области.

На встрече с президентом компании URBASOLAR Арно Мином обсуждалась тема выработки энергогенерирующих мощностей. Также был затронут вопрос строительства солнечной электростанции в Южном Казахстане. Компания считается лидером рынка во Франции и имеет богатый опыт строительства СЭС различного типа по всему миру.

В ходе беседы с членом правления The Linde Group Сюзан Голдэммер обсуждалось инвестирование компании в новые проекты в сфере производства газов промышленного и медицинского назначения в Атыраус­кой области и Шымкенте. Сюзан Голдэммер также отметила целесообразность создания аналогичного производства в Актюбинской области.

Следует подчеркнуть, что Казах­стан первым на пространст­ве СНГ создал институциональные условия для развития ВИЭ. В 2007 году был принят Экологический кодекс, а в 2009-м – закон о поддерж­ке использования ВИЭ. В 2013-м принята Концепция перехода к «зеленой» экономике.