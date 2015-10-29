Потенциальная необитаемость Свежий выпуск 413 По сообщениям зарубежных информагентств подготовил Николай СЕРГЕЕВ

В своей работе метеорологи использовали представление о так называемой температуре мокрого термометра. По их мнению, в период между 2071 и 2100 годами значение этого показателя в некоторых странах Персидского залива, таких как Катар, ОАЭ и Иран, достигнет критических значений. А в этих условиях человеческий организм просто не выдержит длительного пребывания на «свежем воздухе».

Впрочем, ученые полагают, что в случае снижения выбросов парниковых газов еще можно предотвра­тить потенциальную необитаемость региона.



В поисках убежища

За время эскалации конфликта в Йемене с 26 марта по 26 октября погибли 2 615 гражданских лиц и 5 193 получили ранения. Об этом сообщил на брифинге в Женеве официальный представитель верховного комиссара ООН по правам человека Руперт Колвилл.

«Примерно две трети погибших были убиты в результате авиаударов, а одна треть – мятежниками-хоуситами и их союзниками», – отметил он, подчеркнув, что «эти данные включают только сведения о гражданских лицах, а не участниках боев». Число внутренне перемещенных лиц в охваченном вооруженным конфликтом Йемене выросло с мая более чем на 540 тыс. человек и превысило два миллиона.

Сегодня, как сообщает ТАСС, почти каждый десятый житель государства вынужден искать убежища вне своего дома – в других районах страны. Противостояние между йеменскими властями и мятежниками активизировалось в августе 2014-го. В январе нынешнего года боевое крыло хоуситов «Ансар Аллах» захватило столицу страны Сану.



Когда страна в огне

Индонезия рассматривает возможность объявления национального бедствия из-за ситуации с лесными пожарами. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на вице-президента страны Юсуфа Калла.

Как сообщают местные власти, лесные пожары, уже несколько месяцев бушующие на территории островов Суматра и Калимантан, перекинулись и на самый крупный остров республики – Ява. Усилия тысяч спасателей и волонтеров, борющихся с огнем, сводит на нет необычно сухая для этого времени года погода. От сильного задымления страдают более 40 млн местных жителей, а также такие соседние государства, как Сингапур, Малайзия, Таиланд.

Из-за разгула стихии власти страны были вынуждены обратиться за помощью к другим государствам. МЧС России направило в Индонезию два самолета-амфибии Бе-200, использование которых, по данным ведомства, позволило несколько сократить интенсивность лесных пожаров в регионе.



Страхи Герреро

Президент Мексики Энрике Пенья Ньето пообещал восстановить порядок в штате Герреро, который в нынешнем году превратился в самый опасный район латиноамериканской страны. Как сообщает ТАСС, в регионе будет запущена новая стратегия поддержания безопасности, которая среди прочего предусматривает координацию действий трех уровней власти – муниципальной, региональной и федеральной – для борьбы с преступностью.

По данным правоохранительных органов, в Герреро отмечен самый высокий уровень умышленных убийств в стране. В августе он составил там 37 случаев на 100 тыс. жителей. Для сравнения, в далеко не самых благополучных штатах Синалоа и Чиуауа этот показатель равен 22 и 18 соответственно.

Только в Акапулько с начала года было зарегистрировано более 700 умышленных убийств. Этот курортный город стал ареной ожесточенного противостояния преступных группировок и картелей, которые борются за контроль над территорией и путями контрабанды наркотиков.



