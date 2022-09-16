Потепление обещают казахстанцам синоптики

РГП «Казгидромет» представило прогноз погоды по Казахстану на 17-19 сентября, сообщает Kazpravda.kz.

Под влиянием атмосферных фронтальных разделов на большей части Казахстана ожидается неустойчивый характер погоды, пройдут дожди с грозами, ночью в горных районах юго-востока страны ожидаются осадки (дождь, мокрый снег).

Лишь север, центр и восток страны все еще будут находиться под влиянием северо-западного антициклона, поэтому здесь ожидается погода преимущественно без осадков, а в ночные часы сохранятся заморозки до 5 градусов.

Что же касается дневных температур, столбики термометров будут постепенно повышаться по всей республике до 20-30 градусов тепла, на крайнем юге страны – до 35 тепла и лишь на северо-востоке, востоке и в центре республики – до 15-25 тепла.