Потепление прогнозируют синоптики в Казахстане

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Специалисты РГП "Казгидромет" представили прогноз погоды на 22-24 октября в Казахстане, передает Kazpravda.kz
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"Антициклон, сместившийся на Казахстан, вызвал значительное понижение температуры воздуха в северной половине республики до 8-13° мороза и прекращение осадков. В предстоящие трое суток влияние антициклона постепенно будет ослабевать, температура воздуха начнет повышаться, но осадки с прохождением атмосферных фронтов ожидаются лишь на крайнем севере и западе республики", – говорится в сообщении РГП "Казгидромет".
Ранее специалисты РГП "Казгидромет" представили консультативный прогноз
погоды на октябрь в Казахстане.