Потерпел крушение вертолет Вооруженных сил КР

В Иссык-Кульской области при посадке завалился на бок вертолет Сил воздушной обороны, передает Kabar.kg.

"Сегодня, 9 июля 2018 года, при проведении спасательной операции на площадке Южный Энильчек потерпел аварию вертолет Сил воздушной обороны КР Ми-8 МТВ", – сообщает пресс-служба Сил воздушной обороны Вооруженных сил КР.

Как отмечается, из-за сильного бокового ветра при посадке вертолет завалился на левый борт. По предварительным данным, пострадали 4 человека. В настоящее время принимаются меры по эвакуации пострадавших.

