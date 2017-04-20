​Потерпи, скворушка!

Идея пришла из далекого прошлого: установить на дачном участке скворечник. И чтобы его обитатель, как когда-то в моем детстве, сидя на жердочке своей квартирки, взметенной на шесте над крышей нашего дома, так же радостно пел, радуясь весне и тому, что жизнь продолжается.

Вслед за идеей сформировались конкретные действия. Была найдена столярка, где за довольно ощутимую плату согласились сколотить скворечник. Но мастера перестарались: тщательно выстрогав все заготовки птичьего домика, они (скорее всего, по незнанию) такой же гладкой изнутри сделали и ту, где расположен леток. Это я обнаружил, когда уже привез скворечник на дачу. Пришлось его разобрать и изрядно исковырять стамеской эту внутреннюю сторону, а иначе (о чем вычитал в Интернете) скворцы отвергнут жилье, так как их птенчикам не за что будет на гладкой поверхности цепляться коготками лапок, выбираясь наружу.

…Так как укрепить скворечник на крыше дачного домика не представлялось возможным, а деревья на участке еще не набрали приличного роста, то было решено разместить птичье жилище на высоком, прочном шесте, чтобы он не раскачивался при ветре. Найти такой длинномерный брус было тоже проблемой, но, в конце концов, в одном из лесоторговых товариществ он был куплен.

Рассказывать о том, как мы с супругой насаживали с помощью кувалды на это приобретение кусок металлической трубы (чтобы брус не гнил в земле), как вдвоем исхитрились установить и прочно укрепить эту мачту со скворечником наверху – значит, отнять много времени. Скажу лишь то, что все получилось на славу, кроме одного – скворцы уже закончили расселение и, хотя мы тщательно высматривали их в небе, так и не заселились. Наши горечь и не состоявшие­ся ожидания скрасила пара воробьев, которые деловито оккупировали скворечник.

Нынешней весной ожидания прилета скворцов достиг­ли своего апогея. Каждый приезд на дачу начинался с того, что прежде всего взоры устремлялись на скворечник с надеждой, что в нем уже находится пернатый, голосис­тый певец. Но пара скворцов раньше заселила скворечник, который сосед через дорогу укрепил на березе, в глубине своего дачного участка. И они оттуда выдавали рулады. Мы с супругой независтливые люди, но в этот раз нехорошее чувство клокотало у нас внутри.

Тем более что наша дачная территория так и оставалась «безлюдной», если не считать семейства воробьев, по-прежнему облюбовавших чужую квартиру, да сороку, свившую гнездо, также на соседской березе, расположенной совсем рядом от мое­го скворечника.

Но вот однажды скворцы все же прилетели. Причем четверо. В отсутствии сорок они с верхних веток осмотрели их гнездо. Затем принялись тихо о чем-то переговариваться. После чего трое улетели, а один остался. Усевшись на крышу скворечника, он точно так же, как балерины в танце «Маленьких лебедей», задвигал крыльями, и запел. Наблюдая всю эту сцену, мы с женой бросили работу и уселись на крыльцо, наслаждаясь долгожданной радостью. Я, подзадоривая солиста, даже начал на манер плохого соловья ему подсвистывать. Но концерт продолжался недолго. Заглянув в домик и разогнав воробьев, скворец улетел. Правда, спустя время он вернулся вновь, еще раз исполнил свою арию и затем упорхнул. Как оказалось – окончательно.

Придя домой, я нашел в Интернете объяснение тому, почему скворцы не вселились в мой скворечник. Оказывается, что они боятся повадок городских сорок, которые наловчились вытаскивать, как прокорм своему потомству, из скворечников чужих птенцов. Это, скорее всего, и обсуждали четверо скворцов, прилетавших на наш дачный участок.

Раздосадованный таким поворотом дел я решил выдернуть из земли шест со скворечником и перенести его в другое место дачного участка, подальше от сорочьего гнез­да. Но тут воспротивилась супруга, заявив, что не надо разорять гнездо и уют храб­рых воробьев, не убоявшихся вороватой птицы. И что лучше сделать новый скворечник. На том и договорились.

Так что потерпи, скворушка! Будет тебе домик в безо­пасном месте. А если я с ним вновь опоздаю, то следующей весной (это уже точно) и на нашей даче будут задорные песни скворца!