Потерявшему вещдоки экс-следователю вынесли приговор в Павлодаре

Закон и Порядок
1751
Рустам Мухаметкалиев
В павлодарском городском суде № 2 вынесли приговор в отношении бывшего сотрудника УВД, который потерял вещественные доказательства в размере почти 140 тысяч тенге, положив их в свой сейф, сообщает корреспондент Kazpravda.kz.

Напомним, 34-летний следователь УВД в июне 2017 года получил в производство уголовное дело в отношении трех подозреваемых в изготовлении и реализации наркотиков. Чтобы задержать их с поличным, оперативники решили провести контрольную закупку.

По словам прокурора Елены Беловой, сотрудники полиции при задержании подозреваемых изъяли 138 500 тенге, из которых 69 тысяч были ранее выданными средствами (на "контрольную закупку" - прим. автора), а оставшиеся деньги принадлежали лично задержанным.

После получения денег следователь должен был направить их на хранение в ДВД. Однако, по словам прокурора, вместо этого следователь положил почти 140 тысяч тенге в свой личный сейф, а затем ушел в отпуск. Когда он вернулся, денег уже не было.

В отношении экс-следователя было заведено уголовное дело по статье "Халатность", по которой ему грозил штраф до 2 с половиной миллионов тенге либо лишение свободы до года.

В итоге судебного разбирательства, которое длилось более 2 месяцев, экс-полицейскому был вынесен оправдательный приговор.

"Оправдать подсудимого за отсутствие состава преступления. Состав данного преступления материальный. Согласно доказательствам, исследованных в ходе судебного заседания, последствия в виде существенного вреда не причинены, так как сами потерпевшие отказались быть в статусе потерпевших. В действиях подсудимого усматривается дисциплинарный проступок, и он подлежит дисциплинарной ответственности. Как было установлено судом, к такой ответственности он уже был привлечен, когда был уволен из УВД Павлодара", – сказала судья Павлодарского городского суда № 2 Жанар Турлубаева.

Популярное

Все
Социализация без барьеров
Наши юниоры пишут мировую историю
Поздравили фронтового связиста
Укоренить принцип «Закон и Порядок»
Для достижения общих целей
Во имя будущих поколений
Восстановление Каспия
Новая реальность для продовольственных систем
Ресурс глобальной важности
Сфера притяжения
Наследие Назира Торекулова станет национальным достоянием
Внимание к избирательным процессам растет
Климатическая адаптация системы образования
Нужна унификация экологических нормативов
Увидеть выдру – большая удача
АО «Интергаз Центральная Азия»: надежность в каждом кубометре
Духовные истоки и свет знания
Спас человек лебедя
Эффект Нелли Ким: притяжение родины
Никому не говори
ГЭС на Иртыше наращивает мощность
Новые требования к приборам учёта воды ввели в Казахстане
В Астане нашли тайник с канистрами прекурсоров для производства наркотиков
Путь писателя и государственного деятеля
Серебро с золотым отливом
Умные очки для слабовидящих
«Байқа! Алаяқ!» – смешно о грустном
Система управления наукой будет реформирована
Впервые за 20 лет в Жамбылской области очистили объект, обеспечивающий водой 75 крестьянских хозяйств
Двусторонние отношения динамично развиваются
Здесь будет экопарк
Искусственный интеллект ускорит открытие месторождений
Новую дорогу к Волчьему водопаду строят в Актюбинской области
Казахстанцы приняли участие в Молодежном форуме ЭКОСОС ООН
Прозрачность рынка обеспечит маркировка
Шаг за шагом к вершине
JOLTAP – эффективная модель повышения доходов населения
Территория идей и вдохновения
Конституционные реформы Казахстана стали одной из ключевых тем обсуждения с S&P, Moody’s и Fitch
Актауский бенефис сборной Казахстана
Гвардеец играет на пяти музыкальных инструментах
Возводятся объекты военной инфраструктуры
Нацгвардия МВД РК лидировала на чемпионатах по қазақ күрес и спортивному самбо
День открытых дверей для студентов провели в Нацгвардии
Час земли: какие здания и объекты отключат на время свет в Астане
В Нацгвардии внедряют камеры ИИ
В краю металлургов
Как казахстанцы отдохнут на майские праздники
Дожди со снегом надвигаются на Казахстан
В Нацгвардии – литературный челлендж
В Усть-Каменогорске житель получил вознаграждение за сдачу более 1 кг наркотиков
МВД напомнило водителям о проверке документов
Легких прогулок не ожидается
Весенняя непогода накроет Казахстан
Водная наука нуждается в поддержке
В Астане появятся новые точки притяжения
Мемориальный музей Шокана Уалиханова переживает второе рождение
Иллюзия вечной молодости: спортивный врач о мифах и реальности биохакинга
Сельчанин построил бизнес на переработке отходов в Туркестанской области
В области Жетысу готовятся к севу сахарной свеклы

Читайте также

Укоренить принцип «Закон и Порядок»
Покупку ветхого спорткомплекса на бюджетные деньги отменили…
Организаторов канала незаконной миграции задержали в Жамбыл…
Свыше полугода волокитили выдачу участка инвестору в СЭЗ «П…

