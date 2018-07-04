Потерявшему вещдоки экс-следователю вынесли приговор в Павлодаре

В павлодарском городском суде № 2 вынесли приговор в отношении бывшего сотрудника УВД, который потерял вещественные доказательства в размере почти 140 тысяч тенге, положив их в свой сейф, сообщает корреспондент Kazpravda.kz
Напомним, 34-летний следователь УВД в июне 2017 года получил в производство уголовное дело в отношении трех подозреваемых в изготовлении и реализации наркотиков. Чтобы задержать их с поличным, оперативники решили провести контрольную закупку.
По словам прокурора Елены Беловой, сотрудники полиции при задержании подозреваемых изъяли 138 500 тенге, из которых 69 тысяч были ранее выданными средствами (на "контрольную закупку" - прим. автора), а оставшиеся деньги принадлежали лично задержанным.
После получения денег следователь должен был направить их на хранение в ДВД. Однако, по словам прокурора, вместо этого следователь положил почти 140 тысяч тенге в свой личный сейф, а затем ушел в отпуск. Когда он вернулся, денег уже не было.
В отношении экс-следователя было заведено уголовное дело по статье "Халатность", по которой ему грозил штраф до 2 с половиной миллионов тенге либо лишение свободы до года.
В итоге судебного разбирательства, которое длилось более 2 месяцев, экс-полицейскому был вынесен оправдательный приговор.
"Оправдать подсудимого за отсутствие состава преступления. Состав данного преступления материальный. Согласно доказательствам, исследованных в ходе судебного заседания, последствия в виде существенного вреда не причинены, так как сами потерпевшие отказались быть в статусе потерпевших. В действиях подсудимого усматривается дисциплинарный проступок, и он подлежит дисциплинарной ответственности. Как было установлено судом, к такой ответственности он уже был привлечен, когда был уволен из УВД Павлодара", – сказала судья Павлодарского городского суда № 2 Жанар Турлубаева.