Потерявшей трех детей при пожаре семье купил дом фонд "Қазақстан халқына"

Фонд «Қазақстан халқына» купил дом многодетной семье из Костанайской области, потерявшей 3-х детей во время пожара, передает корреспондент Kazpravda.kz.

«В фонд «Қазақстан халқына» подали заявку представители местного акимата с просьбой помочь семье с покупкой нового жилья. После оперативной обработки заявки попечительский совет и правление фонда приняли решение оказать помощь в данной ситуации. Фонд выделил 10 миллионов тенге для покупки жилья пострадавшей семье. Сейчас семья переехала в новый дом, но им очень тяжело психологически восстановиться после пережитого горя», – отмечает аким села Амангелды Костанайской области Гаухар Жандильдина.

В фонде отметили, что оказание благотворительной помощи в покупке жилья в данной ситуации стало исключением ввиду тяжелых чрезвычайных обстоятельств.

Напомним, 31 марта в частном доме в поселке Амангельды Костанайской области вспыхнул пожар, в результате которого скончались трое детей 2016, 2019 и 2020 годов рождения. Из-за пожара дом, в котором проживала многодетная семья из шести человек, сильно пострадал. В итоге родители вместе с единственным выжившим ребенком были вынуждены временно проживать у родственников.