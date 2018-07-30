Потерявшийся в горах 7-летний мальчик умер сразу – судмедэксперты

Закон и Порядок
Фото с сайта inform.kz
7-летний Ернур Садвакас, которого две недели искали в горах Алматинской области, умер в первую же ночь исчезновения, сообщает inform.kz.

"Из официального заключения медицинских экспертов стало известно, что ребенок умер в первую ночь, когда потерялся. В местности, где он исчез в те дни, были ливневые дожди и сильный спад температуры по ночам, так как это горная местность. Смерть настала в ночь с 14 на 15 июля. В этом месте ходили люди неоднократно, но, так как очень густые заросли кустарников шиповника, невозможно было обнаружить его. Проходимость была трудной. Например, если в двух метрах от прохождения лежал ребенок, то сложно было его найти, так как ничего не видно, хотя прочесывали каждый квадрат, близлежащий к поселку", – рассказал официальный представитель ДВД Алматинской области Сергей Незнаев.

Напомним, 14 июля группа детей отправилась на джайлау "Кіші саз", находящееся в южной стороне над селом Ынтымак. В тот же вечер они сообщили, что самый младший из них – мальчик 2011 года рождения, уроженец Алматы – потерялся в горах.

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