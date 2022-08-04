Скриншот с видео ktk.kz
Происшествия
Потолок обвалился в столичной новостройке комфорт-класса

В одном из подъездов новостройки в городе Нур-Султане обрушился потолок. Только счастливая случайность помогла избежать трагедии. А ведь жилому комплексу нет еще и года. К тому же он относится к категории жилья комфорт-класса, передает Kazpravda.kz со ссылкой на КТК.

Большие перспективы, активная жизнь и самые комфортные условия для ваших детей – так рекламируют новый жилой комплекс на правом берегу столицы, который в начале этого года ввели в эксплуатацию. Люди повелись на красивую картинку, но когда заселились, осознали, что их обманули. Сам дом сильно отличается от представленного проекта.

А вчера утром в одном из подъездов произошел обвал – рухнул потолок и не частично, а целиком. Местные говорят: повезло, что обошлось без жертв. И, похоже, это стало для них последней каплей.

«Құдай сақтаған, что ни детей, ни взрослых не было там. Там такая конструкция. Я даже по видео посмотрел. Это ужасно! Это мог быть летальный исход. Теперь, получается, все эти подъезды однотипные, одна бригада делала: в любой день, в любой час может обвалиться другой подъезд. Поэтому, соответственно, нужно будет проверку провести», – говорит житель дома Мурат Рахимжанов.

Возмущает людей то, что квартиры в этом доме продавались по цене жилья комфорт-класса – 350-380 тысяч за квадрат. Однако дом едва ли тянет даже на эконом. Сплошные недоделки.

Паркинг еще не функционирует, но уже с проблемами. Вчера цоколь затопило после ливня.

«Весь наш паркинг превратился в одно сплошное озеро. Ни одна ливневка не справлялась. Вода поднялась буквально на полметра в высоту. Я купила паркинг в этом доме. Паркинг не дешевый, он стоит 2 миллиона 300 тысяч», – сетует жительница дома Разалия Угузбаева.

«Устали мы. Всё некачественно. Всё ужасное. Всё не по проекту. Как нас уверяли, что у нас будет очень красивый двор. Ничего нет по факту. Должны были закончить работы давно в марте, в мае. До сих пор ни отделочные, ни подъездные, ни двор – ничего не закончили», – добавляет житель новостройки Султан Рахимжанов.

Представителям застройщика, видимо, не нашлось, что сказать жильцам: на встречу с ними они сегодня так и не приехали. Хотя обещали, что проведут проверку. Мы связались с прорабом, работавшим в этом жилом комплексе. Он заверил, что всё делалось согласно проекту. Только вот проект, кажется, был в двух вариантах. Людям представили один документ, подрядчик же работал по-другому.

«Тот проект я не видел вообще. Мы строили по нашему проекту. Почему два проекта? Это я уже не знаю. Нам дали рабочий проект. Мы по рабочему строили, а тот проект я вообще не знаю. В течение трех дней все устраним. 3-4 дня. На Кошкарбаева – Жумабаева, это во всех ЖК было. Это городской не доработал. У нас вода не уходила никуда. Она вся обратно пошла к нам в паркинг», – прокомментировал прораб Амиржан Сергалиев.

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