Потопа не будет – в КЧС МВД РК опровергли разосланные в WhatsApp предупреждения
Разосланные в мессенджере WhatsApp предупреждения о прорыве Алтайской дамбы в Глубоковском районе Восточно-Казахстанской области не соответствуют действительности, в ДЧС ВКО информацию об угрозе затопления опровергают, об этом заявил официальный представитель КЧС МВД РК Руслан Иманкулов, передает Kazpravda.kz.
"ДЧС ВКО призывает граждан не поддаваться на провокационные сообщения, "гуляющие" в мессенджерах. Около часа в сети WhatsApp активно распространяется аудиозапись для жителей села Предгорное (Глубоковский район) о прорыве Алтайской дамбы. Некая дама сообщает о том, чтобы люди собирали вещи и начинали эвакуироваться в две сельские школы. Данная информация не соответствует действительности", – сообщил официальный представитель КЧС МВД РК.
Он также уточнил, что руководство ДЧС ВКО и представители "Шыгыс Су" выезжали в Глубоковский район, в частности, в населенный пункт Алтайский для обследования тела дамбы. Ситуация стабильная, есть запас объема для возможного поступления паводковых вод, водосброс работает.
"Напомним, что за распространение заведомо ложной информации через мессенджеры в казахстанском законодательстве предусмотрено уголовное наказание. Информация о факте нарушения будет передана в соответствующие органы", – добавил Руслан Иманкулов.
Аудиосообщение о якобы произошедшем прорыве Алтайской дамбы жители Глубоковского района ВКО и, в частности, села Предгорное получили в конце рабочей недели.
"Сообщили акиму (видимо, сельского округа – прим. авт.), что через час прорвет дамбу", – утверждает женский голос в сообщении.
Автор рассылки призывает жителей района собирать вещи и документы и направляться в две школы села Глубокое, где все готово к приему эвакуированных. Также она просит распространять сообщение дальше.