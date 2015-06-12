Свежий выпуск Поторопились… Чингиз ТАШЕНОВ, Кокшетау

В феврале нынешнего года в УВД Кокшетау поступил рапорт полицейского А. Абжанова о получении травмы в результате инцидента, имевшего место на территории площади Независимости областного центра. Этот факт был зарегистрирован в Едином реестре досудебных расследований, и начато досудебное производство по статье 380, часть 1, УК (применение насилия, не опасного для жизни или здоровья, либо угроза применения насилия в отношении представителя власти или его близких в связи с исполнением им своих служебных обязанностей).

Как показало следствие, сот­рудники пешего патруля на площади Независимости обнаружили машину «Мерседес-Бенц Е-350», ее водитель, проиг­норировав знак «Въезд запрещен», оставил своего «железного коня» в запрещенном месте. Пока полицейские вели разговор с водителем автомашины, к ним вышел А. Алимов, сотрудник департамента государственных доходов Астаны. Как видно на видеозаписи с камеры наружного видеонаблюдения ЦОУ ДВД и подтверждается показаниям сотрудников полиции, А. Алимов в ходе разговора путем подсечки сбил с ног сотрудника УВД Кокшетау А. Абжанова, от чего последний упал на землю. По заключению судебно-медицинской экспертизы, здоровью полицейского был причинен легкий вред.

В апреле управлением собственной безопасности ДВД области уголовное дело было прекращено на основании пункта 2 части 1 статьи 35 УПК – в связи с отсутствием состава прес­тупления. Решение о прекращении уголовного дела прокуратурой Акмолинской области было отменено ввиду несоответствия выводов органа следствия материалам дела и записи камеры видеонаблюдения. Уголовное дело принято к производству следственным управлением ДВД Акмолинской области.

Органами прокуратуры даны указания о проведении дополнительных следственных действий. А. Алимов признан подозреваемым, в отношении него избрана мера пресечения в виде залога.

Ход расследования уголовного дела находится на контроле прокуратуры Акмолинской области.