Общество Потравить и прикормить: советы дачникам на июль 1 июля 2022 г. 2:15 Валентина Мелехова, Костанайская область На вершине лета Июль по праву считается самым сладким месяцем дачного сезона. А еще самым полезным. И такими эпитетами второй месяц лета одарили неспроста. Баллоновая слива, баллоновый вишняк Июль – ягодная пора. Клубничка – для укрепления иммунитета, смородинка – для эластичности сосудов, а также нормализации работы сердца и нервной системы, крыжовник – для улучшения работы кишечника, вишня – для здоровья кожи... И далее по списку. Дачник со стажем знает: чтобы собрать богатый урожай, нужно не только много трудиться, но и осваивать все новые и новые хитрости, помогающие деревьям и кустарникам плодоносить обильнее. Вовсе не обязательно изобретать велосипед, главное – знать раздел прикладной биологии о защите растений и правила ухода за ними. Так что каждый дачник должен быть чуточку ботаником. К примеру, кустарники смородины и крыжовника очень любят влагу. Но в условиях резко континентального климата, который властвует над костанайскими широтами, с этим делом совсем туго. Особенно в нынешнем году. Осень была не дождливая, зима – не снежная, весна – холодная, а лето – ветреное. Поэтому даже имеющиеся скудные запасы влаги в почве просто выдувает, и приходится спасать кустарники своими руками. Владелица дачного участка Любовь Дядик методом проб и ошибок нашла самый верный способ сохранения влаги в почве для кустов смородины и крыжовника – высадить их в резиновые баллоны автомашин, то есть в обычные покрышки. Эффект получился просто поразительный. – Проблема еще в том, что корневая система кустарников мощная, но очень слабая. Основная ее масса расположена поверхностно, на глубине 20–30 сантиметров, в основном под кустом. И когда мы поливаем, то просто вымываем ее, в результате корни высушиваются и растение чахнет. Каждый год я подрезала кустарники, омолаживала их, полагая, что проблема именно в этом. Но толку было мало, и я поняла, что оказываю им совсем не ту помощь, в которой они нуждаются. А прошлой весной мне пришла идея в голову посадить смородину и крыжовник в резиновые баллоны автомашин, наполнив их землей. Во-первых, это защищает корневую систему от вымываний во время полива, а во-вторых, так влага сохраняется дольше. Прошел всего год, а кустарники не узнать. Они так распушились, вытянулись, озеленились и ягод дают почти вдвое больше, чем раньше, – поделилась опытом Любовь Дядик. Прошлой же весной дачница усадила в автомобильную покрышку и бульданеш, растение семейства калиновых, только дающее не плоды, а шикарные цветы. И – о, чудо! Он зацвел. А ведь за восемь лет кустарник ни разу не выдал ни единого цветочка! Любовь Дядик пересаживала его дважды, напрасно полагая, что растение просто капризничает из-за непонравившегося ему места расположения. Но результата это не принесло. А вот покрышка – другое дело! По такому же сценарию женщина экспериментирует и с плодовыми деревьями – в этом году высадила в баллоны сливу и кизил. А в будущем Любовь Дядик подумывает перевести на автомобильные покрышки и малину. Опытные огородники давно рассказывают об этом эффективном методе выращивания полукустарников. Импровизированная клумба хорошо сохраняет влагу, облегчает уход за культурой и предотвращает смешивание сортов. Но главный плюс в том, что индивидуальные емкости сдерживают поросль. А малина ведь та еще любительница расползаться по всей даче, да еще и со скоростью света... Покрывалом накрыл – про сорняки забыл С клубникой тоже возникает много хлопот. И если с усами дачники справляются довольно лихо, то с сорняками приходится повозиться. Грядки клубники довольно масштабные, а значит, и сорняков там хоть отбавляй. Только и успеваешь копаться в грядке, выдергивая корешки за корешками. И так почти каждую неделю. Тамара Притула таких проблем не знает уже на протяжении десяти лет. Ровно с тех пор, как опробовала интересный метод борьбы с сорняками в клубничной грядке. Она использует еловые ветки в качестве мульчи. Это, кстати, еще и верный помощник в борьбе с вредителями. Доподлинно известно, что еловые отпугивают насекомых, в нашем случае – долгоносика. К тому же урожай ягод, выращиваемых по такому методу, заметно увеличивается. Улучшается и вкус клубники: она гораздо слаще и ароматнее. – Длина веточек, подкладываемых под кусты, не должна превышать 30 сантиметров. Я укладываю слой примерно в 7 сантиметров. Когда иголки осыпаются, я убираю крупные ветки и кладу новые. Примерно через месяц-полтора они снова осыпаются, и на почве остаются лишь иголки. За 10 лет использования такого природного материала я заметила, что у меня не бывает гнилых ягод даже в очень дождливое лето. Но такой способ подойдет не каждому. Лично мне он очень удобен, потому что неподалеку от нашего садового общества находится сосновый лес. То есть заготовка такой мульчи не вызывает никаких неудобств, – раскрыла свои секреты Тамара Притула. А вот Оксана Носенко нашла другой вариант, который полностью избавляет от такой головной боли, как сорняки. Четыре года назад она впервые попробовала высадить клубнику под застилочный материал. Это черная матерчатая ткань, которая с внутренней стороны пропитана специальным слоем, позволяющим удерживать влагу и защищать почву от выветриваний. А верхний слой – пористый, способный пропускать тепло, воду и воздух. С тех пор на грядке сорняков как не бывало. Да и с поливом мороки меньше. Оксана Носенко утверждает, что распылителей-дождевиков на такие грядки вполне достаточно. Клубника вообще-то упиваться водой не любит, иначе ягоды становятся водянистыми, а тут еще и матерчатый слой помогает сохранять влагу. – Когда я начинала применять этот способ, многих тонкостей не знала. Первый раз взяла недорогой застилочный материал, и он очень быстро пришел в негодность из-за порывистых ветров и влаги. Тогда я поняла, что экономить на этом не стоит. Теперь заказываю рулоны в Алматы. Для этих целей беру самую плотную материю – 80. Планирую, что одна такая грядка прослужит не менее 10 лет, – рассказывает Оксана Носенко. У нее огромный участок, доставшийся ей в наследство от родителей. Каждый год она отвоевывает новый целинный кусочек земли: заливает сорняки раундапом, через две недели перекапывает и располагает на этом месте новые грядки клубники. У нее много различных сортов: «ленинградка», опять-таки доставшаяся в наследство от родителей, а также самостоятельно приобретенные новые ремонтантные сорта – «лорд», «елизавета». Причем два первых сорта растут под застилочным материалом, а «елизавета» сидит в грунте. Так вот «лорд» и «ленинградка» цветут примерно на полтора месяца раньше и, соответственно, первыми кормят свою хозяйку. Да и кусты у них вдвое больше, а плоды крупные, сладкие и чистые. Ежедневно с небольшой грядки в несколько рядов Оксана Носенко собирает 10 литров клубники. Вот вам и результат. Еще одна важная деталь: клубничная грядка под застилочным материалом не превращается в клубничную клумбу. Ткань позволяет держать контроль за усами. – Я делаю саженцы клубники на продажу. Для этого между рядов прямо в ткани аккуратно ставлю паллеты и в грунт погружаю усы. То, что летом укореняю, или продаю, или высаживаю поздней осенью у себя на участке, образовывая новые грядки клубники. Надо сказать, что застилочный материал решает много проблем. В том числе защищает кусты от вымерзаний в суровые зимы. Это очень актуально для нашего климата. Те укорененные усы, которые я высадила прошлой осенью, уже дают обильные урожаи, – утверждает Оксана Носенко. Потравить и прикормить В первую половину июля еще можно проводить подкормки кустарников и плодовых деревьев, чтобы содействовать образованию плодовых почек на будущий год. Для этого подойдут любые удобрения, содержащие калий, фосфор. «Баловаться» азотом в эту пору обычно уже прекращают. Но есть в арсенале дачников и собственные разработки подкормки, которые готовятся из природных средств. Они и эффективны, и не столь затратны. – Я приноровился делать удобрения из куриного помета. Возле птицефабрики набираю его и готовлю подкормку. На 10-литровое ведро достаточно 1–1,5 большие кружки помета. Замешиваем и даем настояться хотя бы неделю. Затем поливаем грядки этим раствором из обычной лейки. Куриный помет – природный источник азота. Им можно подкармливать любые растения – и кустарники, и деревья, и помидоры с огурцами, что я и делаю, – рассказывает Сергей Дядик. Впрочем, как бы ни ухищрялись дачники в погоне за богатыми урожаями, ни один новомодный способ увеличения количества плодов не отменяет природных конкурентов, желающих отхватить лакомый кусочек. Самые зловредные насекомые в наших садах – тля и плодожорка. Их повсеместное господство на огородах и объясняет существенную потерю урожая. Бабочка-плодожорка откладывает яйца в течение всего лета, сразу после того, как отцветут сады, в уже наливающиеся плоды. Вот почему при мокрой погоде поврежденные ими яблоки и ягоды становятся червивыми, начинают портиться от плодовой гнили. С визитершей наших садов совершенно невозможно «договориться». Поэтому дачники стараются ее обхитрить. Но каким же образом? У опытных огородников есть несколько секретов. – Мы делаем простое опрыскивание: смачиваем листву настоем полыни или же хвои. Запах трав отпугивает вредителя. Если нет такой возможности, то можно обмочить листья простой водой. Дело в том, что плодожорка не делает кладки в мокрых местах, она ищет места посуше, а значит, обмоченные листочки она не тронет, – утверждает дачник со стажем Василий Краснов. Но самый эффективный способ борьбы с плодожоркой – это оборудование для нее капканов. Бабочка-плодожорка – та еще любительница алкоголя и браги, ее привлекают запахи бродящих и киснущих сахаров. Поэтому для такого метода понадобится пиво, квас, компот из фруктовых остатков или просто сахарная бражка. Наливаем это добро в пластиковые бутылки и развешиваем в кронах деревьев. Учуяв запах спиртного, бабочки набиваются в ловушки и тонут. Самым эффективным способом избавления от тли считаются химические препараты. Но поскольку в период налива плодов пользоваться ими не рекомендуется, защитить растения можно простой водой. Тля хорошо смывается обильным потоком холодной воды. Но еще лучше – уничтожить причину распространения вредителя. – Как известно, главный распространитель тли – это муравей. Так что, если хотите избавиться от тли, нужно избавиться от муравьев на своем участке. Сделать это довольно просто. Лично я покупаю «Муравьин» и засыпаю им их так называемые норки. Правда, периодически они снова заводятся, но вновь пустив в ход проверенный способ, вы избавитесь на какое-то время от непрошеных гостей, – советует Любовь Дядик. …На самом деле способов увеличения урожайности кустарников, плодовых деревьев и клубники великое множество. Главное – отыскать оптимальный для себя вариант и сделать все по уму. Здесь ведь важно найти золотую середину – не перестараться с удобрениями и протравителями, а также выбрать правильные материалы для настилов. Редких вам сорняков и богатых урожаев! Пред. След. Пред. След.