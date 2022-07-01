Потравить и прикормить: советы дачникам на июль

На вершине лета

Июль по праву считается самым сладким месяцем дачного сезона. А еще самым полезным. И такими эпитетами второй месяц лета одарили неспроста.

Баллоновая слива, баллоновый вишняк

Июль – ягодная пора. Клубничка – для укрепления иммунитета, смородинка – для эластичности сосудов, а также нормализации работы сердца и нервной системы, крыжовник – для улучшения работы кишечника, вишня – для здоровья кожи... И далее по спис­ку.

Дачник со стажем знает: чтобы собрать богатый урожай, нужно не только много трудиться, но и осваивать все новые и новые хит­рости, помогающие деревьям и кус­тарникам плодоносить обильнее. Вовсе не обязательно изобретать велосипед, главное – знать раздел прикладной биологии о защите растений и правила ухода за ними. Так что каждый дачник должен быть чуточку ботаником.

К примеру, кустарники смородины и крыжовника очень любят влагу. Но в условиях резко континентального климата, который властвует над костанайскими широтами, с этим делом совсем туго. Особенно в нынешнем году. Осень была не дождливая, зима – не снежная, весна – холодная, а лето – ветреное. Поэтому даже имеющие­ся скудные запасы влаги в почве просто выдувает, и приходится спасать кустарники своими руками.

Владелица дачного участка Любовь Дядик методом проб и ошибок нашла самый верный способ сохранения влаги в почве для кус­тов смородины и крыжовника – высадить их в резиновые баллоны автомашин, то есть в обычные покрышки. Эффект получился просто поразительный.

– Проблема еще в том, что корневая система кустарников мощная, но очень слабая. Основная ее масса расположена поверхностно, на глубине 20–30 сантиметров, в основном под кустом. И когда мы поливаем, то просто вымываем ее, в результате корни высушиваются и растение чахнет. Каждый год я подрезала кустарники, омолаживала их, полагая, что проблема именно в этом. Но толку было мало, и я поняла, что оказываю им совсем не ту помощь, в которой они нуждаются.

А прошлой весной мне пришла идея в голову посадить смородину и крыжовник в резиновые баллоны автомашин, наполнив их землей. Во-первых, это защищает корневую систему от вымываний во время полива, а во-вторых, так влага сохраняется дольше. Прошел всего год, а кустарники не узнать. Они так распушились, вытянулись, озеленились и ягод дают почти вдвое больше, чем раньше, – поделилась опытом Любовь Дядик.

Прошлой же весной дачница усадила в автомобильную покрышку и бульданеш, растение семейства калиновых, только дающее не плоды, а шикарные цветы. И – о, чудо! Он зацвел. А ведь за восемь лет кустарник ни разу не выдал ни единого цветочка! Любовь Дядик пересаживала его дважды, напрас­но полагая, что растение просто капризничает из-за непонравившегося ему места расположения. Но результата это не принесло. А вот покрышка – другое дело!

По такому же сценарию женщина экспериментирует и с плодовыми деревьями – в этом году высадила в баллоны сливу и кизил.

А в будущем Любовь Дядик подумывает перевести на автомобильные покрышки и малину. Опытные огородники давно рассказывают об этом эффективном методе выращивания полукус­тарников. Импровизированная клумба хорошо сохраняет влагу, облегчает уход за культурой и предотвращает смешивание сортов. Но главный плюс в том, что индивидуальные емкости сдерживают поросль. А малина ведь та еще любительница расползаться по всей даче, да еще и со скоростью света...

Покрывалом накрыл – про сорняки забыл

С клубникой тоже возникает много хлопот. И если с усами дачники справляются довольно лихо, то с сорняками приходится повозиться. Грядки клубники довольно масштабные, а значит, и сорняков там хоть отбавляй. Только и успеваешь копаться в грядке, выдергивая корешки за корешками. И так почти каждую неделю.

Тамара Притула таких проблем не знает уже на протяжении десяти лет. Ровно с тех пор, как опробовала интересный метод борьбы с сорняками в клубничной грядке. Она использует еловые ветки в качестве мульчи. Это, кстати, еще и верный помощник в борьбе с вредителями. Доподлинно известно, что еловые отпугивают насекомых, в нашем случае – долгоносика. К тому же урожай ягод, выращивае­мых по такому методу, заметно увеличивается. Улучшается и вкус клубники: она гораздо слаще и ароматнее.

– Длина веточек, подкладываемых под кусты, не должна превышать 30 сантиметров. Я укладываю слой примерно в 7 сантиметров. Когда иголки осыпаются, я убираю крупные ветки и кладу новые. Примерно через месяц-полтора они снова осыпаются, и на почве остаются лишь иголки. За 10 лет использования такого природного материала я заметила, что у меня не бывает гнилых ягод даже в очень дождливое лето.

Но такой способ подойдет не каж­дому. Лично мне он очень удобен, потому что неподалеку от нашего садового общества находится сосновый лес. То есть заготовка такой мульчи не вызывает никаких неудобств, – раскрыла свои секреты Тамара Притула.

А вот Оксана Носенко нашла другой вариант, который полнос­тью избавляет от такой головной боли, как сорняки. Четыре года назад она впервые попробовала высадить клубнику под застилочный материал. Это черная матерчатая ткань, которая с внут­ренней стороны пропитана специальным слоем, позволяющим удерживать влагу и защищать почву от выветриваний. А верх­ний слой – пористый, способный пропускать тепло, воду и воздух. С тех пор на грядке сорняков как не бывало.

Да и с поливом мороки меньше. Оксана Носенко утверждает, что распылителей-дождевиков на такие грядки вполне достаточно. Клубника вообще-то упиваться водой не любит, иначе ягоды становятся водянистыми, а тут еще и матерчатый слой помогает сохранять влагу.

– Когда я начинала применять этот способ, многих тонкостей не знала. Первый раз взяла недорогой застилочный материал, и он очень быстро пришел в негодность из-за порывистых ветров и влаги. Тогда я поняла, что экономить на этом не стоит. Теперь заказываю рулоны в Алматы. Для этих целей беру самую плотную материю – 80. Планирую, что одна такая грядка прослужит не менее 10 лет, – рассказывает Оксана Носенко.

У нее огромный участок, доставшийся ей в наследство от родителей. Каждый год она отвоевывает новый целинный кусочек земли: заливает сорняки раундапом, через две недели перекапывает и располагает на этом месте новые грядки клубники.

У нее много различных сортов: «ленинградка», опять-таки доставшаяся в наследство от родителей, а также самостоятельно приобретенные новые ремонтант­ные сорта – «лорд», «елизавета». Причем два первых сорта растут под застилочным материалом, а «елизавета» сидит в грунте. Так вот «лорд» и «ленинградка» цветут примерно на полтора месяца раньше и, соответственно, первыми кормят свою хозяйку. Да и кусты у них вдвое больше, а плоды крупные, сладкие и чистые. Ежедневно с небольшой грядки в несколько рядов Оксана Носенко собирает 10 литров клубники. Вот вам и результат.

Еще одна важная деталь: клубничная грядка под застилочным материалом не превращается в клубничную клумбу. Ткань позволяет держать контроль за усами.

– Я делаю саженцы клубники на продажу. Для этого между рядов прямо в ткани аккуратно ставлю паллеты и в грунт погружаю усы. То, что летом укореняю, или продаю, или высаживаю поздней осенью у себя на участке, образовывая новые грядки клубники. Надо сказать, что застилочный материал решает много проблем. В том числе защищает кусты от вымерзаний в суровые зимы. Это очень актуально для нашего клима­та. Те укорененные усы, которые я высадила прошлой осенью, уже дают обильные урожаи, – утверж­дает Оксана Носенко.

Потравить и прикормить

В первую половину июля еще можно проводить подкормки кус­тарников и плодовых деревьев, чтобы содействовать образованию плодовых почек на будущий год. Для этого подойдут любые удобрения, содержащие калий, фосфор. «Баловаться» азотом в эту пору обычно уже прекращают. Но есть в арсенале дачников и собст­венные разработки подкормки, которые готовятся из природных средств. Они и эффективны, и не столь затратны.

– Я приноровился делать удоб­рения из куриного помета. Возле птицефабрики набираю его и готовлю подкормку. На 10-литровое ведро достаточно 1–1,5 большие кружки помета. Замешиваем и даем настояться хотя бы неделю. Затем поливаем грядки этим раствором из обычной лейки. Куриный помет – природный источник азота. Им можно подкармливать любые растения – и кустарники, и деревья, и помидоры с огурцами, что я и делаю, – рассказывает Сергей Дядик.

Впрочем, как бы ни ухищрялись дачники в погоне за богатыми урожаями, ни один новомодный способ увеличения количества плодов не отменяет природных конкурентов, желающих отхватить лакомый кусочек. Самые зловредные насекомые в наших садах – тля и плодожорка. Их повсеместное гос­подство на огородах и объясняет существенную потерю урожая.

Бабочка-плодожорка откладывает яйца в течение всего лета, сразу после того, как отцветут сады, в уже наливающиеся плоды. Вот почему при мокрой погоде поврежденные ими яблоки и ягоды становятся червивыми, начинают портиться от плодовой гнили. С визитершей наших садов совершенно невозможно «договориться». Поэтому дачники стараются ее обхитрить. Но каким же образом? У опытных огородников есть несколько секретов.

– Мы делаем простое опрыскивание: смачиваем листву настоем полыни или же хвои. Запах трав отпугивает вредителя. Если нет такой возможности, то можно обмочить листья простой водой. Дело в том, что плодожорка не делает кладки в мокрых местах, она ищет места посуше, а значит, обмоченные листочки она не тронет, – утверждает дачник со стажем Василий Краснов.

Но самый эффективный способ борьбы с плодожоркой – это оборудование для нее капканов. Бабочка-плодожорка – та еще любительница алкоголя и браги, ее привлекают запахи бродящих и киснущих сахаров. Поэтому для такого метода понадобится пиво, квас, компот из фруктовых остатков или просто сахарная бражка. Наливаем это добро в пластиковые бутылки и развешиваем в кронах деревьев. Учуяв запах спиртного, бабочки набиваются в ловушки и тонут.

Самым эффективным способом избавления от тли считаются химические препараты. Но поскольку в период налива плодов пользоваться ими не рекомендуется, защитить растения можно прос­той водой. Тля хорошо смывается обильным потоком холодной воды. Но еще лучше – уничтожить причину распрост­ранения вредителя.

– Как известно, главный распространитель тли – это муравей. Так что, если хотите избавиться от тли, нужно избавиться от муравьев на своем участке. Сделать это довольно просто. Лично я покупаю «Муравьин» и засыпаю им их так называемые норки. Правда, перио­дически они снова заводятся, но вновь пустив в ход проверенный способ, вы избавитесь на какое-то время от непрошеных гостей, – советует Любовь Дядик.

…На самом деле способов увеличения урожайности кустарников, плодовых деревьев и клубники великое множество. Главное – отыскать оптимальный для себя вариант и сделать все по уму. Здесь ведь важно найти золотую середину – не перестараться с удобрениями и протравителями, а также выбрать правильные материалы для настилов.

Редких вам сорняков и богатых урожаев!