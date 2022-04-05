Вернуть деньги за некачественный холодильник удалось-таки жителю Петропавловска при поддержке защитников прав потребителей. Но так бывает нечасто.

Потребитель не нарушил условия эксплуатации холодильника, но отказался от ремонта (замены компрессора), в акте осмотра и техническом заключении сервисного центра так все и было указано, тем не менее продавец отказал в расторжении договора купли-продажи товара и возврате денег.

– И только в ходе внеплановой проверки продавец признал факт нарушения прав потребителя, а именно права на возврат товара ненадлежащего качества. Поэтому договор купли-продажи был расторгнут, а потребителю возвращены 136 тысяч тенге, – отметила на встрече с журналистами руководитель департамента по защите прав потребителей Северо-Казахстанской области Лазьм Мияшева.

В связи с этим защитники прав потребителей напоминают, что на основании закона продавец (изготовитель) обязан удовлетворить требования потребителя, если не докажет, что недостатки в товаре возникли после передачи потребителю вследствие нарушения им правил использования товара или его хранения, либо действий третьих лиц или непреодолимой силы. При этом недостатки, обнаруженные в товаре, должны быть устранены продавцом (изготовителем) только с согласия потребителя.

– При обнаружении недостатков товара необходимо обратиться к продавцу с письменной претензией об устранении, потребовать обмена или возврата с добровольным возмещением убытка, – советует Лазьм Мия­шева. – Если в течение 10 календарных дней продавец не ответит на претензию или откажется выполнить законные требования потребителя, то тот вправе обратиться в наш департамент и в суд.

Защитники прав потребителей помнят и более громкие истории с обманом покупателей. Так, например, в Петропавловске заезжие коммерсанты, несмотря на разоблачения, до сих пор за немалые деньги предлагают пенсионерам японские кресла-массажеры, якобы излечивающие от любых болезней. Они звонят пожилым людям, втираются в доверие, рассыпаясь в любезнос­тях и обещая подарки, усыпляют бдительность и вынуждают подписывать кредитные обязательства. Как говорится, мягко стелют, но жестко спать.

– На самом деле вместо японского оборудования, избавляющего от боли в суставах, за которое старики выкладывают до 700 тысяч тенге, они получают не массажное кресло, а вибромассажную накидку, – говорит председатель Северо-Казахстанской Ассоциации защиты прав потребителей и предпринимателей Надежда Дубовая.

Вернуть бесполезный товар не получалось, и люди (уже 18 человек) обращаются за помощью к Надежде Дубовой. Суды с учас­тием ассоциации обманутые пенсионеры выигрывают, но каких трудов это стоит!

Так, например, Галина Карелина заплатила за массажер 720 600 тенге. Во время оформ­ления сделки она получила «в подарок» пылесос. Подарок сомнительный, поскольку кресло приобреталось в рассрочку, и 300 тыс. Галина отдала сразу, поз­же переводила деньги еще два раза, а в итоге получила накидку.

«В суде истец пояснила, что продали не тот товар, который показывали на презентации: вместо кресла-массажера – вибромассажную накидку. Она пыталась дозвониться до продавца, однако контактные телефоны не отвечали, а на месте презентации уже никого не было»,– указывается в решении суда № 2 Петропавловска.

Исковое заявление суд удовлетворил, договор был расторгнут, деньги возвращены. Правда, неус­тойку сократили до 30 000 тенге, моральный вред – до 5 000.

Защитники прав потребителей напоминают, что последние имеют право на получение товара, который соответствует образцу или описанию. Согласно пункту 1 статьи 30 Закона РК «О защите прав потребителей», продавец (изготовитель) обязан обеспечить в течение 14 календарных дней обмен или возврат непродовольственного товара, если он не был в употреблении, сохранены его товарный вид, потребительские свойства, пломбы, ярлыки, а также документ, подтверждающий факт приобретения.

– Но даже не это главное, – считает Надежда Дубовая. – Важно, чтобы люди хорошенько думали, прежде чем покупать что-то сомнительное, чтобы потом не бегать по судам. Например, к нам обратилась пенсионерка, в квартиру которой однажды позвонили «добрые» люди и предложили починить пластиковые окна. Они заменили ручки и поставили новые резинки за… 182 000 тенге!

Число обращений в органы по защите прав потребителей растет с каждым годом. Если в 2020 году в департамент по защите прав потребителей Северо-Казахстанской области поступило 216 обращений, то в 2021-м – 641 (почти в три раза больше!). При содействии сотрудников департамента потребителям возвращены 4,5 млн тенге.

По мнению Надежды Дубовой, поток потребительских жалоб будет расти до тех пор, пока предпринимателей не заставят нести ответственность за качество своих товаров, работ и услуг.

– У нас все для предпринимателей, – считает она, – и против потребителей.