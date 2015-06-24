Потребитель – в большом выигрыше Свежий выпуск 549 Жандос ПАНГЕРЕЕВ, директор ТОО «Каспий Плюс», Актобе

Положительное решение этого вопроса еще раз подтверждает, что члены данной организации, а это крупные мировые партнеры, высоко оценили динамику экономического развития нашей страны. Успех проводимых реформ в РК позволил нам значительно продвинуться вперед, стать более привлекательными как для иностранных, так и отечественных инвесторов. Углуб­ляя с ними деловое сотрудничество, отечественные предприниматели получают возможность для создания новых производств и рабочих мест. Важно то, что в ходе переговоров учтены наши национальные интересы, удалось совместить требования ВТО и ЕАЭС, а стандарты работы ВТО совпадают с духом пяти институциональных реформ, выдвинутых Лидером нации.

Безусловно, со вступлением в ВТО отечественному бизнесу нужно будет научиться конкурировать в новых условиях, соответствовать международным правилам, и об этом в своих выступлениях Нурсултан Назарбаев говорил неоднократно. И шаг за шагом мы идем к этому. Торговые взаимоотношения на внутреннем рынке, в рамках ЕАЭС заставляют нас быть еще гибче, работать эффективно и выпускать более конкурентоспособную продукцию, тем самым готовить себя к более глобальной интеграции с партнерами мирового масштаба.

На региональном конкурсе-выставке прошлого года продукция нашего предприятия была признана одной из лучших в номинации «Товары производственного назначения». На протяжении нескольких лет мы занимается выпус­ком высокотехнологичной продукции для горнодобывающей отрасли, которая не имеет аналогов в РК и странах СНГ. Специализируется она на разработке и выпуске крепежных материалов, металлоконструкций и арматурной сварной сетки для крепления горных выработок и железобетонных конструкций. Завод оснащен оборудованием европейского производства, что позволяет выпускать высококонкурентную и качественную продукцию. ТОО сотрудничает со многими крупными компаниями области в горнодобывающей отрасли. Товар пользуется спросом и в других регионах страны. В частности, парт­нером товарищества является ТОО «Восход Ориел», которое занимается горнодобычей в Хромтауском районе и применяет австралийский метод проходки. Специально по его заказу завод разработал и поставил на конвейер выпуск крепей специальной конструкции. Сотрудничает фирма также с ТОО «Шахтбау Казахстан», которое использует немецкий метод проходки. Этот способ применяют ведущие специалисты Европы и Америки.

Ассортимент изделий самый разнообразный. Между тем предприятие продолжает увеличивать производственные мощности и расширять партнерство. Уверен, ВТО открывает перед казахстанскими предприятиями новые возможности, и нам предстоит доказать, что мы сможем воспользоваться теми преимуществами, которые дает Всемирная торговая организация.



