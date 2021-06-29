Потребители города Абая борются за то, чтобы получать недорогую электроэнергию Общество 823 Елена Ульянкина, Карагандинская область

С 1 июня во всех городах и районах угольного региона подорожала электроэнергия – и для бизнеса, и для населения. Основная причина – рост отпускных цен со станций, на что дало добро Министерство энергетики Казахстана.

Скачком тарифов возмущены жители города Абая, который находится всего в 30 км от Караганды. Их уровень здесь и раньше был одним из самых высоких в области, а теперь взлетел еще выше.



Сравним цены на электроэнергию для населения в 28-тысячном Абае и в полумиллионной Караганде. Тариф по минимальной норме потребления в городе, который носит имя великого казахского поэта, составляет 17,25 тенге, а в областном центре – 11,05 тенге; по максимальной – 27,04 тенге и 18,24 тенге соответственно. Разница составляет 50%. Абайцы считают, что это несправедливо. Ведь рядом с их городом расположена ГРЭС-2, чья электроэнергия, казалось бы, должна быть дешевле, чем у карагандинской ТЭЦ-3 или усть-каменогорской ТЭЦ.



В этом убеждена и потребительница из Абая Галина Корнеева. Она живет одна на небольшую пенсию, поэтому вынуждена постоянно экономить.

– Сказать, что электричество у нас дорогое, – ничего не сказать, – сетует Галина Владимировна. – Знаете, как я экономлю? У меня дома титан, поэтому купаюсь реже, чем раз в неделю. Стираю 2 раза в месяц: один раз – постельное белье, второй раз – остальные вещи. Одежду глажу редко. Из электроприборов у меня – чайник, микроволновка, холодильник и телевизор. Как могу, экономлю, и то в месяц «наматываю» больше 100 киловатт.

Да, дорого, а все потому, что электроэнергию абайцы получают не с ГРЭС-2, которая находится всего в 19 км от города, а со станций Караганды, Усть-Каменогорска и Экибастуза.



Здесь важную роль играет расстояние. Ведь по пути до потребителей Абая протянуты электросети 10 транспортирующих организаций, и у каждой – своя цена. А чем больше поставщиков, тем выше конечный тариф.

Эти аргументы в своих письмах



и на встречах с услугодателями и антимонопольщиками приводит председатель совета общественного объединения «Элем» Валерий Колесников. Он вместе с членами совета старейшин Абая уже 5 лет борется за снижение тарифов на электроэнергию, но пока безрезультатно.

– ГРЭС-2 была построена в 1962-м для того, чтобы обеспечивать электроэнергией абайские угольные предприятия, – рассказывает Валерий Колесников. – С советских времен и до 2003 года она давала свет и городу, но с приходом энергоснабжающей организации «Расчетный сервисный центр» все изменилось. Электроэнергию мы стали получать с усть-каменогорской ТЭЦ и экибастузских ГРЭС-1 и ГРЭС-2, которые находятся от нас в 1 000 километров с лишним. Это же нонсенс!



Активист считает, что вполне возможно вернуть старую систему энергоснабжения. Ведь ГРЭС-2 обеспечивает электричеством жителей поселка Топар, который расположен всего в 17 км от города Абая. Если поставщик сменится, то снизится тариф, поскольку сократится расстояние между станцией и потребителем. К примеру, сейчас жители поселка Топар платят за свет в среднем по 10,6 тенге за кВт.час. Это самый низкий тариф в Карагандинской области.

– Поселок Топар обслуживает энергоснабжающая организация «Казэнергоцентр». Она же продает электроэнергию абайским тепловым сетям, – рассуждает Валерий Колесников. – Пусть возьмет себе и бытовых потребителей Абая! Для города нужно всего 5 мегаватт электроэнергии. Мы не просим много. Мы хотим лишь получать электроэнергию с ГРЭС-2, как это было раньше.



Но возможно ли это? Позволяет ли закон бытовым потребителям уйти от одной энергоснабжающей организации к другой, если у той более низкий тариф? С этим вопросом корреспондент «Казправды» обратился в департамент Комитета по регулированию естественных монополий по Карагандинской области.

В ведомстве ответили, что такой переход возможен. Правда, процедура сложная и длительная. Сначала к ней должен подключиться местный акимат. Власти, основываясь на жалобах населения на высокие тарифы, должны пригласить на рынок своего региона новую энергоснабжающую организацию. Если она согласится прийти и взять себе бытовых потребителей, то тут к делу подключатся антимонопольщики.



– Согласно Предпринимательскому кодексу мы имеем право регулировать только те организации, которые занимают на рынке долю более 35%, – объясняет главный специалист департамента Комитета по регулированию естественных монополий по Карагандинской области Улукбек Хасенов. – Поэтому сначала специалисты Агентства по защите и развитию конкуренции должны провести анализ рынка и установить, что новая энергоснабжающая компания занимает долю рынка более 35%. А потом уже мы будем ее регулировать и утверждать тарифы.

А как же быть потребителям? Они должны будут закрыть свои расчетные счета в старой энергоснабжающей организации и открыть их в новой. При этом новичок будет обязан разместить в местном СМИ публичный договор.



Остается главный вопрос: есть ли гарантия, что тарифы на электроэнергию у нового услугодателя будут ниже, чем у старого? Как оказалось, их нет. Ведь Топарская ГРЭС-2 может отказаться продавать свое электричество новичку – для жителей Абая. А это значит, что ему придется покупать его за пределами области. В этом случае снижения тарифа, которого так жаждут абайцы, не произойдет.

– Нам известно, что ежегодно компания «Расчетный сервисный центр», которая работает в Абае, пишет письма к руководству ГРЭС-2 с просьбой продать ей электроэнергию, но получает отказ, – отмечает Улукбек Хасенов. – Почему? Потому что все мощности законтрактованы. У ГРЭС-2 нет лишних мощностей для продажи на сторону. Отмечу, что станция принадлежит корпорации «Казахмыс», поэтому всю свою электроэнергию поставляет на свои предприятия. А поселок Топар она обеспечивает, поскольку тот является ее градообразующим предприятием.



Получается, что закон на стороне потребителей. Они имеют право выбирать услугодателя с самыми выгодными тарифами на коммунальные услуги. Но это де-юре. А де-факто выходит, что от смены энергоснабжающих организаций результат не меняется. Ведь ни антимонопольщики, ни местный акимат не вправе заставить производителя электроэнергии, тепла, воды или газа поставлять их определенному покупателю.

«Мы не можем вмешиваться в дела хозяйствующего субъекта, – пояснил руководитель управления энергетики и ЖКХ Карагандинской области Улантай Усенов. – Это чревато коррупционными последствиями».

