Потребителю выгодна конкуренция

Подобные встречи – эффективная диалоговая площадка для обсуждения вопросов взаимодействия бизнес-сообществ стран Единого экономического пространства. Инициатива проведения международной конференции, на которой обсуждались правовые аспекты обеспечения равных условий конкуренции на территории ЕЭП, принадлежит Казахстану. И это не случайно.

Речь идет о продолжении кропотливой работы по внед­рению в область практической реализации Модельного закона о конкуренции, подписанного в октябре 2013 года главами трех государств – Казахстана, России и Беларуси. Сегодня перед производителями этих стран стоит непростая задача – повысить конкурентоспособность национальных экономик по отношению друг к другу, не упуская из виду общей цели – расширение влияния интеграционного союза на мировом рынке.





Стабильный рост

Залогом успешного претворения в жизнь амбициозных задач служат результаты совместной работы в рамках ЕЭП. С 2011 года объемы взаимной торговли Казахстана, Беларуси и России стабильно увеличиваются. Если три года назад рост этих показателей составил около 33%, то в 2012-м – 43%. В общей сложности после создания Таможенного союза объем взаимной торговли стран-участниц возрос на 36%.

– Это впечатляющие, на наш взгляд, цифры. Для сравнения, товарооборот государств внутри ЕС в 2011 году демонстрировал рост в 10% к году предыдущему, в 2012-м показатели приблизились к 11%, в прошлом году объем взаимной торговли стабильно показывал увеличение на 11%, – отметил член коллегии (министр) по конкуренции и антимонопольному регулированию ЕЭК Нурлан Алдабергенов.

Структура торговли стран ЕЭП включает в себя сельскохозяйственные товары, сырье, минеральные продукты, древесину, текстиль, а также машины, оборудование и транспортные средства. За каждым из данных направлений стоят реальные производства и человеческие ресурсы. Обеспечить их конкурентоспособность в условиях Единого экономического пространства, по мнению министра, поможет решение ряда системных вопросов. В первую очередь это совершенствование антимонопольного законодательства трех стран, исследование трансграничных товарных рынков и развитие института адвокатирования конкуренции.

Что касается совершенствования антимонопольного законодательства, то ЕЭК предлагает трем национальным правительствам предусмотреть новые инструменты, направленные на защиту внутреннего рынка.

– Нам нужно поддерживать отечественный бизнес. Поэтому в антимонопольных законодательствах необходимо предусматривать нормы, которые обеспечивали бы продвижение товаров на внешние рынки, а также положения, направленные на экономию бюджетных средств и снижение цен. Первым этапом в этой работе стало принятие Модельного закона о конкуренции. Теперь до конца года необходимо завершить второй этап гармонизации антимонопольного законодательства трех стран – имплементировать его положения в национальное законодательство, – отметил Н. Алдабергенов.

Всвязи с этим ЕЭК рекомендует ввести в законодательство РФ такие понятия, как монопсоническое положение, то есть доминирующее, а также применить антимонопольные запреты в сфере интеллектуальной собственности. Обеспечить равные условия для субъектов российского рынка также позволит контроль за созданием государственных предприятий и расширение полномочий антимонопольного органа.

Новации для Республики Беларусь заключаются в введении контроля участия государства в сфере предпринимательской деятельности, антимонопольных требований к торгам, запрета на согласованные действия хозяйствующих субъектов, смягчающих или отягчающих обстоятельств при нарушении законодательства, учитываемых при определении размера штрафных санкций.

В целом эти рекомендации актуальны и для нашей страны. Отдельно же можно выделить необходимость введения механизма предостережений и предупреждений о недопустимости нарушения антимонопольного закона, а также расширения наказания за его нарушение вплоть до дисквалификации должностных лиц и привлечения к уголовной ответственности.





Чтобы роуминг стремился к нулю

Определить самые чувствительные для потребителей секторы трансграничных рынков – такова задача ЕЭК сегодня. В частности, ее специалисты проводят исследования, чтобы установить причины неравенства цен на территории трех стран на жизненно важные товары и услуги.

В качестве примера можно привести разницу в стоимос­ти медицинских препаратов. Без «Небилета» не обходится аптечка ни одного «сердечника», а «Эссенциале форте Н» известен всем, кому приходилось принимать антибиотики. Однако упаковка «Небилета», состоящего из 28 таблеток и произведенного в Германии, стоит в Беларуси 430 рублей, в Казахстане – 318, а в России – 770 рублей. За упаковку «Эссенциале форте Н» из 30 капсул покупателю в аптеке РБ придется заплатить 372 рубля, в РК – 308 рублей, в РФ – 500.

– Возможно, в таком разбросе цен на эти и другие лекарства скрываются зло­употребления доминирующим положением компаний-поставщиков, а, возможно, участники рынка лекарств имеют неравные условия для своей деятельности. Но, в любом случае, национальные антимонопольные органы должны будут установить причины и принять меры для выравнивания цен, – считает Н. Алдабергенов. Министр заверил, что ЕЭК будет использовать свои возможности в противодействии недобросовестной конкуренции и злоупотреблениям доминирующим положением на трансграничных товарных рынках.

И первый на очереди – рынок сотовой связи. Анализ показал, что тарифы на звонок в роуминге на территории Таможенного союза в 20–50 раз превышают тарифы международного звонка в домашней сети. В настоящее время разрабатывается проект решения Высшего Евразийского экономического совета, предусматривающего механизмы поэтапного снижения и последующего обнуления роуминга.

Внимания к себе требует и рынок воздушных перевозок. Летать в дальнее зарубежье на сегоднязачастую дешевле, чем по территории Таможенного союза.

Другой чувствительный сектор – рынок синтетических моющих средств, особенно для Казахстана и Беларуси. Наши производители не покрывают дефицит этих товаров на 80%, в Беларуси – на 40%. Поэтому наднациональному антимонопольному ведомству приходится бдительно следить за основными поставщиками, дабы не допустить злоупотребления выгодным положением на рынке.

В сфере торговли нефтепродуктами нужно избежать создания искусственного дефицита путем отказа от поставок нефти на НПЗ, а также учинения препятствий к доступу на товарный рынок или выходу из него.

Среди других наиболее уязвимых для недобросовестной конкуренции сфер назывались рынки молочной продукции, кондитерских изделий, растительного масла, вино-водочной продукции, автозапчастей.

– Конкуренция – индикатор развития общества, его культуры, – считает Н. Алдабергенов. – И нам нужно научиться быть патриотами не только своих, национальных рынков, но и всего Единого экономического пространства. Заботиться в первую очередь о потребителях ЕЭП – вот основная задача.

Рынок параллельных интересов

По итогам международной конференции была принята резолюция о создании рабочей группы из представителей ЕЭП, органов власти Калининградской области, а также бизнес-сообщества по проработке вопросов тарифного ценообразования на грузовые перевозки авиа- и железнодорожным транспортом, последствий легализации параллельного импорта, а также вопросов, касающихся обеспечения равных условий конкуренции для производителей Калининградской области, учитываю­щих транзитные издержки при транспортировке грузов через Литву.

По мнению самих предпринимателей, бизнес в условиях ЕЭП выгоден. Однако часто преградой на пути к долгосрочному партнерству бизнесменов трех государств выступают точечные логистические сложности. Поэтому и получается, что в Калининград товар выгоднее привезти из Литвы, а в Казахстан – из Китая. Российские и белорусские производители стремятся на казахстанский рынок, ведь, согласно международным требованиям, к законодательной культуре торговли бизнес-климат здесь гораздо мягче.

«Температурного максимума» атмосфера достигла лишь однажды – последствия введения параллельного импорта в рамках тройки испытал на себе отечественных автомобильный рынок. В связи с этим прийти к единому знаменателю по вопросу регионального принципа исчерпания прав иностранных дистрибьюторов – вопрос, принципиальный для участников ЕЭП. Ведь этот Экономический союз, кроме поднятия конкурентоспособности национальных экономик, призван решить еще одну очень важную задачу – заставить иностранных дистрибьюторов конкурировать с отечественными производителями на равных условиях.

– Мы не говорим о том, чтобы ввести параллельный импорт полностью, не ставим задачу об отмене регионального принципа исчерпания прав, мы хотим, чтобы официальные дистрибьюторы работали с нами на равных условиях, а не диктовали свои требования. На рынках ЕС и ЕЭП правила игры для экспортеров должны быть одинаковыми, – считает Н. Алдабергенов. – Последствия введения параллельного импорта в рамках тройки мы наблюдали воочию на казахстанском автомобильном рынке. В Алматы это привело к закрытию порядка 30–40 предприятий, люди остались без работы, образовался дефицит запасных частей. Вопрос требует решения, и в начале сентября мы планируем провести специальное совещание с привлечением наших наблюдателей – Армении и Кыргызстана. Думаю, в 2015 году нам удастся внедрить инструменты, обязывающие дистрибьюторов соблюдать равные условия торговли на рынке ЕЭП.

Решение этого вопроса позволит потребителям ощутить выгодность создания Единого экономического пространства в полной мере. По прогнозам ЕЭК, стоимость автозапчастей должна снизиться от 60 до 80%, спортивных товаров – от 30 до 40%, парфюмерии – от 30 до 60%, фотоаппаратов – до 20%, велосипедов – до 40%, автокресел – до 50%.