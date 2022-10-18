Потребление электроэнергии снизилось в Казахстане

Министр энергетики Болат Акчулаков рассказал на заседании Правительства о состоянии энергосистемы в Казахстане на сегодня, передает корреспондент Каzpravda.kz.

По его словам, в настоящее время Единая электроэнергетическая система работает стабильно.

«Производство электроэнергии на 16 октября текущего года с учетом экспорта составило 86,9 млрд кВтч. Потребление составило 86,8 млрд кВтч – что на 1,4% ниже показателя за аналогичный период прошлого года. Снижение потребления связано во многом с проведенной работой по выявлению лиц, осуществлявших незаконную деятельность по цифровому майнингу», - отметил министр.

По оценке ведомства, в осенне-зимнем периоде 2022-2023 годов максимум нагрузки в энергосистеме составит порядка 16,1 ГВт.