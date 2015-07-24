Потребность в образовании

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Айгуль ТУРЫСБЕКОВА, Алматы
Семинары организовало общественное объединение инвалидов «Намыс» при поддержке управления внутренней политики Алматы. По словам его председателя Кайрата Иманалиева, первый семинар-тренинг был посвящен реализации специальных образовательных потребностей людей с ограниченными возможностями. На следующем были подробно рассмотрены условия получения ими высшего образования.
Итоговый документ содержит, в частности, такие рекомендации, как необходимость обеспечения физической доступности инвалидам различных категорий в образовательные учреждения, адаптация учебных пособий. Так, если студент имеет нарушение зрения, то ему необходимы учебники на шрифте Брайля или аудиокниги. Нужно наладить каналы информирования людей с инвалидностью. Причем сами ресурсы должны быть приспособлены для инвалидов различных категорий. Например, на сайтах для людей с нарушением зрения должна быть возможность увеличения шрифта, а также использовано звуковое сопровождение. Необходимо подготовить преподавателей, чтобы они знали психологию людей с различными формами заболевания. Важно, чтобы в вузах были созданы службы их поддержки, а также использованы различные приспособления, приборы и инструменты, позволяющие людям с ограниченными возможностями учиться. Например, диктофоны, переводчики текста в аудиоформат.

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