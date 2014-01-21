Потребуется плодотворная работа

Общество
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Как отметил в основном докладе аким области, все инициативы Главы государства полностью отвечают ожиданиям и надеждам каждого казахстанца и открывают новые перспективы для дальнейшего развития страны. И для достижения поставленных целей, которые направлены на инновационный подъем всех без исключения сфер экономики, на новом этапе пути потребуется только результативная, плодотворная работа. Актюбинцы, уверен аким, сумеют реализовать поставленные перед областью задачи. Для этого у региона имеются сильный человеческий капитал и надежный задел. В 2013-м, к примеру, область успешно выполнила установки Президента страны в части реализации приоритетных социальных госпрограмм, индустриально-инновационной политики, обеспечения занятости, удержания темпов роста экономики, снижения уровня инфляции. Только объем промышленного производства составил 1 трлн. 352 млрд. тенге. По всем основным отраслям экономики достигнут опережающий рост. Так, в ушедшем году доля обрабатывающей промышленности по сравнению с 2012-м перевыполнена на 14,5%. По Карте индустриализации воплощены в реальность 8 инновационных проектов на сумму 115,2 млрд. тенге… 

В рамках Послания Президента страны аким области остановился в своем выступлении на реализации комп­лекса задач по созданию новых высокотехнологичных отраслей экономики, дальнейшего развития малого и среднего бизнеса, обеспечения наукоемкости производств, рентабельности аграрного сектора, коснулся главных ориентиров в развитии социальной сферы. Говорил Архимед Мухамбетов и о планах по обеспечению динамичного развития агломерации, подчеркнув, что в Послании Президента Актобе назван в числе четырех городов страны, которые станут крупными современными урбанистическими центрами. Актюбинская агломерация в соответствии с разработанным планом до 2020 года, как отметил глава региона, будет формироваться вокруг областного центра. В ее зону войдет ряд населенных пунктов шести районов области. Развитие агломерации будет вестись по нескольким направлениям, которые включают совершенствование территориального устройства, комплексного развития инфраструктуры, обеспечение занятости.

На совещании также с содокладом выступила заместитель акима области Сара Нуркатова. В прениях взяли слово почетный гражданин Актобе, заведующий кафедрой социально-политических дисциплин Западно-Казахстанского университета им. Марата Оспанова Алтай Тайжанов, генеральный директор ТОО «Актюбинский завод металлоконструкций» Александр Александров, руководитель ТОО «Айым и А» Алгинского района Абзал Аимбаев, директор Актюбинского колледжа транспорта, коммуникаций и новых технологий Женисгуль Мухамбетпаизова, главный врач городской поликлиники № 3 Жанибек Нармухамедов, лидер молодежного движения Нарек Гегамян. Выступившие выразили горячую поддержку новым инициативам Главы государства, очередному его Посланию, которое является стратегической программой конкретных практических дел страны на ближайшие десятилетия. 

По итогам совещания аким области дал конкретные поручения руководителям районов и Актобе, учреждений и ведомств, членам информационно-пропагандистских групп по организации широкомасштабной работы среди населения по разъяснению Послания Лидера нации. 

Жубаныш БАЙГУРИНОВ, Актобе

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