Свежий выпуск
​Потрудиться продать труд
Ирина Нос

Неясности подобного рода порождены фактически тем, что мировую экономику неотъемлемо сопровождает старение населения. Это происходит как в развитых, так и в развивающихся странах.

Тем не менее провала рынка труда не ожидает даже известный американский ученый-физик, популяризатор науки Митио Каку. Выступив на XI Астанинском экономическом форуме, он сказал, что в будущем останутся профессии, где люди не могут быть заменены роботами. Соответственно, рынок труда по-прежнему будет востребован, однако его ожидает новое структурирование.

В кулуарах АЭФ на этот счет высказался член экспертного совета при Государственной Думе РФ, представитель центра цифровизации экономики Денис Ступин.

– Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев на форуме озвучил главные направления, к которым стремится каж­дое государство, желающее преуспеть. Сегодня мы понимаем, что в скором времени цифровая экономика будет все больше и больше заменять людей, работающих оффлайн. Люди будут творцами и будут получать какое-то вознаграждение за свои действия. Много сегодня говорят о безработице. На мой взгляд, как таковой ее не будет. Как говорят президенты России и Казахстана, если человек захочет хорошо жить, он всегда найдет себе место. Я в этом полностью убежден и поддерживаю, – сказал Денис Ступин.

Подчеркивая, что Глава Казахстана правильно расставил акценты, член экспертного совета сказал также, что сегодня каждое государство в мире стремится к полной цифровизации, «рассматривая ее как переход к более быстрой модели управления».

Любой власти придется помогать работникам в адаптации, поскольку «невозможно предсказать, какого типа работники и в каком количестве могут потребоваться в экономике через 5 или 10 лет». Дискутанты также считают, что в большинстве стран сейчас нет адаптивной системы, которая смогла бы оперативно реагировать на сигналы с рынка труда. Похвастать подобной может Дания, имеющая Flexicurity; Сингапур обладает госпрограммой Skill Future; Финляндия реформирует свое образование, опираясь на цифровизацию и непрерывный процесс обучения.

– Если взять Россию, Казахстан, СНГ или большинство других стран, то нельзя забывать, что это (переход к цифровизации. – Ред.) не быстрый процесс. Для быстрого перехода не хватает образования. И на этом фоне происходит отток населения из моногородов в центральные города. В итоге возникает перекос: большие города оказываются переполненными, а уровень жизни в моногородах остается низким.

Невысокий уровень образования характерен для этих городов. Сегодня специалисты в области цифровизации, современных технологий находятся в центральных городах. В моногородах в основном отсутствует программа повышения квалификации самих преподавателей. Это если рассматривать проблему с позиции цифровизации.

На мой взгляд, в первую очередь необходимо повышать образовательный уровень как самих госслужащих, так и преподавателей университетов. Только внедрив эту образовательную прог­рамму, мы четко обозначим сроки ее исполнения, – высказался на эту тему Денис Ступин.

Он также считает, что Глава Казахстана в своем выступлении затронул крайне важный вопрос – это перенаселение планеты.

– Стоит отметить, что сегодня население планеты растет ударными темпами. Главными для власти, для государства становятся вопросы безработицы, – сказал представитель совета при ГД РФ.

– При этом при переходе от тради­ционной к цифровой экономике государство может понести серьезный урон. С чем это связано? Новые технологии блокчейн, несомненно, позволяют решить множество вопросов. Но они точно так же и затрагивают процесс развития. Если мы перейдем на технологии блокчейн и при этом неправильно сформулируем направление, это может стать самым опасным направлением в развитии человечества, – предостерег от эйфории эксперт.

Исходя из общих оценок дискутантов, а также мнений авторитетных экспертов, одним из которых стал главный редактор Techcrunch Europe Майк Бутчер, можно заключить: Казахстану нужна общая программа профессиональной переквалификации, основанная на внутренних потребностях регионов и частично – на глобальных вызовах. Такой подход помог бы рядовым специалистам, техникам, менеджерам и руководителям безболезненно для личности и экономики обрес­ти навыки, присущие новым секторам. 

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