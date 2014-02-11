Потрясения трагических последствий

Что касается «арабской весны», то, по оценкам Международного валютного фонда, озвученным в октябре 2011 года, ее последствия нанесли странам Северной Африки и Ближнего Востока ущерб в размере 55 млрд. долларов. Между тем сегодня некоторые эксперты полагают, что экономический урон несравнимо выше приведенных два года назад МВФ цифр.

Так, специалисты британского банка HSBC считают, что экономический ущерб от народных волнений, террористических и сепаратистских действий в странах Ближнего Востока и Северной Африки превысил 800 млрд. долларов. По сообщению агентства Bloomberg, в эту оценку включен как прямой экономический ущерб, так и косвенные потери, в том числе снижение на 24% объема инвестиций в регион. «Аналитики (банка HSBC) указывают, что ВВП Туниса, Ливии, Египта, Сирии, Йемена, Иордании, Бахрейна в 2014 году будет на 35% ниже, чем он мог быть, если бы не случились события «арабской весны» в 2011 году», – сообщает Reuters. Надо признать, что и это далеко не окончательная цифра, поскольку эксперты HSBC провели анализ лишь по семи странам, в то время как от беспорядков пострадали и такие государства региона, как Алжир, Мали, Мавритания, Марокко, Судан и Ливан.

Стоит отметить, что еще два года назад оценки экспертов расходились с мнением МВФ. Так, по сообщению «Вестей», весной 2012 года глава Libyan Foreign Bank Мохаммед бин Юсуф рассказал, что страны арабского мира потеряли от протестных выступлений 75 млрд. долларов. А в конце того же года издание Emirates 24/7 отмечало, что Салех Харабши, глава иорданского Министерства планирования и международного сотрудничества, оценил убытки от беспорядков в 120 млрд. долларов. По данным же Breaking Views (подразделения Reuters), ущерб мировой экономике от «арабской весны» составит 225 млрд. долларов.

Несомненно, последствия волнений в арабских странах будут еще долго аукаться: затяжной политический кризис в Египте, резкое падение нефтедобычи и обострение сепаратистских настроений в Ливии, а также продолжающийся военный конфликт в Сирии – все это сводит на нет ожидания быстрого восстановления экономики региона.

Также негативным образом сказались и протестные выступления в Турции. Беспорядки, начало которым положил конфликт экологического толка (власти Стамбула решили на месте парка Гези возвести торгово-развлекательный комплекс), быстро переросли в политическую провокацию, в ходе которой деструктивные элементы попытались оказать давление на правительство, устроив в числе прочих акций и попытку штурма резиденции премьер-министра страны. Ущерб, нанесенный экономике Турции в результате массовых протестов в середине прошлого года, оценивается, по словам премьера Реджепа Эрдогана, в 9 млрд. долларов.

В последние дни внимание мировых СМИ приковано к событиям в Украине, где лидеры «евромайдана» организовали широкомасштабные акции протеста после отказа руководства страны подписать соглашение об ассоциации с Евросоюзом. В результате происшедших беспорядков сотни людей пострадали, трое погиб­ли. Украинской столице, по словам заместителя мэра Киева Анатолия Голубченко, в результате митингов и демонстраций, сопровождавшихся возведением баррикад и захватом административных зданий, нанесен ущерб, превысивший 2,5 млн. долларов.

Украине, пострадавшей от «оранжевой бучи» в 2004 году, когда будущие премьер и президент, дружески обнявшись на тогдашнем майдане, спровоцировали политический кризис (впоследствии, правда, они вдрызг разругались, а Украина потеряла 5% ВВП, или 9 млрд. долл.), нынешние акции протеста обошлись, по оценкам экспертов, еще в 3 млрд. долларов.

Так уж заведено: пока политиканы изо всех сил стремятся отхватить куски жирного рейтингового пирога, простым гражданам приходится довольствоваться малыми крохами черствого сухаря, а то и вовсе обходиться без них. Поскольку беднеют и социальные гарантии.

Серик ТУЛКИБАЕВ