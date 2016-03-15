​Потрясенная Анкара

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По сообщениям зарубежных информагентств подготовил Абзал КАМБАР

В свою очередь глава МВД Турции Эфкан Ала вчера пообещал в скором времени назвать группировку, организовавшую теракт в столице. «Я полагаю, расследование будет завершено уже во вторник, после чего будут объявлены результаты», – сказал он.

Ранее сообщалось, что к теракту могут быть причастны бойцы запрещенной в Турции Рабочей партии Курдистана (РПК) или связанной с ней группировки. Напомним, что кровавый теракт в центре Анкары произошел в воскресенье на автобус­ной остановке в самом центре турецкой столицы – вблизи одного из офисов главы правительства – в момент большого скопления людей. По предварительной информации, заминированный автомобиль взорвался, находясь между двумя автобусами. По другим данным, автомобиль смертника врезался в один из автобусов.

Индексы: скачок вверх и падение вниз

Глава Европейского центрального банка (ЕЦБ) объявил о расширении программы монетарного стимулирования экономики. Во-первых, была понижена базовая процентная ставка с 0,05 до 0%, процентная ставка по кредитам – с 0,3 до 0,25% и ставка по депозитам – с минус 0,3 до минус 0,4%. Решения вступят в силу с 16 марта, сообщает РБК.

Программа политики количественного смягчения (QE) была увеличена с €60 млрд в месяц до €80 млрд. Теперь в список активов для покупки будут дополнительно включены евробонды, эмитированные небанковскими организациями еврозоны. Скорректированная программа начнет действовать с апреля. Регулятор также объявил о запуске в июле 2016 года серии четырех целевых долгосрочных операций рефинансирования банков (TLTRO II) со сроком погашения через 4 года.

Сразу после известий о новых решениях ЕЦБ европейские фондовые индексы подскочили вверх. Так, немецкий фондовый индекс DAX вырос на 1,69%, итальянский FTSE MIB – на 2,67%, британский индекс FTSE 100 укрепился на 0,7%. Однако под конец торгов показатели ушли в красную зону: FTSE 100 потерял 1,78%, DAX – 2,31%, FTSE MIB – 0,5%. Инвесторы сначала переоценили шаги Драги, а затем столь же быстро разочаровались – слишком велики были ожидания от ЕЦБ и его главы, который давал понять, что не остановится ни перед чем, лишь бы его курс на вливание ликвидности в экономику принес свои плоды. Определенный скепсис спровоцировала и уверенность Драги относительно того, что процентные ставки останутся на установленном уровне на весьма продолжительное время, не исключено, что и после окончания политики количественного смягчения.

Террор в Западной Африке

Соединенные Штаты самым решительным образом осуждают ужасные террористические атаки и продолжат работать вместе со своими партнерами с целью противостоять террористам в Западной Африке. Об этом говорится в заявлении официального представителя Совета национальной безопасности (СНБ) при Белом доме Неда Прайса, распространенном вечером в воскресенье в связи с терактами в Кот-д’Ивуаре.

Прайс отметил, что Вашингтон «самым решительным образом осуждает сегодняшние ужас­ные террористические атаки», он также указал на действия местных правоохранительных органов, которые быстро отреагировали на нападение, «что предотвратило еще большие жертвы». «Мы также продолжим совместную работу с правительствами региона и международными партнерами с целью борьбы с террористами, которые пытаются подорвать усилия властей стран Западной Африки, направленные на построение толерантных и инклюзивных обществ, усиление госуправления и расширение экономических возможностей», – заявил представитель СНБ.

Напомним, что в приморском городе Гран-Бассам в Кот-д’Ивуаре группа из шести боевиков произвела вооруженную атаку на несколько зданий, включая отель Etoile du Sud, а также расположенные поблизости рестораны и кафе. В результате этого нападения погибли 14 гражданских лиц и двое силовиков.

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