​Потрясенная Анкара

В свою очередь глава МВД Турции Эфкан Ала вчера пообещал в скором времени назвать группировку, организовавшую теракт в столице. «Я полагаю, расследование будет завершено уже во вторник, после чего будут объявлены результаты», – сказал он.
Ранее сообщалось, что к теракту могут быть причастны бойцы запрещенной в Турции Рабочей партии Курдистана (РПК) или связанной с ней группировки. Напомним, что кровавый теракт в центре Анкары произошел в воскресенье на автобусной остановке в самом центре турецкой столицы – вблизи одного из офисов главы правительства – в момент большого скопления людей. По предварительной информации, заминированный автомобиль взорвался, находясь между двумя автобусами. По другим данным, автомобиль смертника врезался в один из автобусов.
Индексы: скачок вверх и падение вниз
Глава Европейского центрального банка (ЕЦБ) объявил о расширении программы монетарного стимулирования экономики. Во-первых, была понижена базовая процентная ставка с 0,05 до 0%, процентная ставка по кредитам – с 0,3 до 0,25% и ставка по депозитам – с минус 0,3 до минус 0,4%. Решения вступят в силу с 16 марта, сообщает РБК.
Программа политики количественного смягчения (QE) была увеличена с €60 млрд в месяц до €80 млрд. Теперь в список активов для покупки будут дополнительно включены евробонды, эмитированные небанковскими организациями еврозоны. Скорректированная программа начнет действовать с апреля. Регулятор также объявил о запуске в июле 2016 года серии четырех целевых долгосрочных операций рефинансирования банков (TLTRO II) со сроком погашения через 4 года.
Сразу после известий о новых решениях ЕЦБ европейские фондовые индексы подскочили вверх. Так, немецкий фондовый индекс DAX вырос на 1,69%, итальянский FTSE MIB – на 2,67%, британский индекс FTSE 100 укрепился на 0,7%. Однако под конец торгов показатели ушли в красную зону: FTSE 100 потерял 1,78%, DAX – 2,31%, FTSE MIB – 0,5%. Инвесторы сначала переоценили шаги Драги, а затем столь же быстро разочаровались – слишком велики были ожидания от ЕЦБ и его главы, который давал понять, что не остановится ни перед чем, лишь бы его курс на вливание ликвидности в экономику принес свои плоды. Определенный скепсис спровоцировала и уверенность Драги относительно того, что процентные ставки останутся на установленном уровне на весьма продолжительное время, не исключено, что и после окончания политики количественного смягчения.
Террор в Западной Африке
Соединенные Штаты самым решительным образом осуждают ужасные террористические атаки и продолжат работать вместе со своими партнерами с целью противостоять террористам в Западной Африке. Об этом говорится в заявлении официального представителя Совета национальной безопасности (СНБ) при Белом доме Неда Прайса, распространенном вечером в воскресенье в связи с терактами в Кот-д’Ивуаре.
Прайс отметил, что Вашингтон «самым решительным образом осуждает сегодняшние ужасные террористические атаки», он также указал на действия местных правоохранительных органов, которые быстро отреагировали на нападение, «что предотвратило еще большие жертвы». «Мы также продолжим совместную работу с правительствами региона и международными партнерами с целью борьбы с террористами, которые пытаются подорвать усилия властей стран Западной Африки, направленные на построение толерантных и инклюзивных обществ, усиление госуправления и расширение экономических возможностей», – заявил представитель СНБ.
Напомним, что в приморском городе Гран-Бассам в Кот-д’Ивуаре группа из шести боевиков произвела вооруженную атаку на несколько зданий, включая отель Etoile du Sud, а также расположенные поблизости рестораны и кафе. В результате этого нападения погибли 14 гражданских лиц и двое силовиков.