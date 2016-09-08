​Поцелуй волка

фото автора

Вопрос к читателям: в цирке видели дрессированного волка? Лично я не видел и не встречал. На арену выходят львы, тигры, леопарды, медведи, даже крокодилы, а «серого» нет, говорят, абсолютно никакой дрессировке не поддается. Не зря родилась пословица «Сколько волка ни корми, все равно в лес смотрит».

Согласитесь, имеем дело с загадкой природы. Отгадка, между прочим, живет всего в 80 км от Кокшетау в с. Пухальское. И у нее есть имя – старший егерь частного охотхозяйства ИП «Нуртазин» Алексей Бойков. Волки по кличке Серый и Важа (важа от слова «важный») проживают у него дома вот уже 2,5 года. Столько времени назад позвонили ему табунщики из Атбасарского района и сообщили: «Нашли нору со «слепыми» волчатами. Матери нет, что делать?»

Взял их егерь в недельном возрасте на воспитание. Выходил, откормил (в первые дни давал через соску молоко) и собирался выпустить на волю. Существует международная конвенция, запрещающая держать волка в неволе, ею он и руководствовался.

Дом Бойкова стоит на берегу озера, за ним сразу начинается лес. Думал, откроет клетку, и волки мгновенно туда сиганут. Не тут-то было. Сиганули во двор, сделали круг, второй и через пять минут вернулись обратно.

...Алексей подходит к клетке, садится на корточки, и я своими глазами вижу сенсационный кадр: Важа и Серый от радости общения с хозяином не находят места, облизывая его лицо, губы... Целоваться черти хотят, объясняет егерь, к ласкам приучил с молодости, отучить, увы, не могу.

Поцеловался за клеткой, зашел в клетку. Они прыг на колени, дети есть дети. Хотя для волка возраст 2,5 года далеко не детский, если учитывать что средняя продолжительность жизни этого зверя 12 лет. Спешу сделать сенсационное фото на память. Волки, чувствуя постороннее внимание, надо же, скрывают свои эмоции от объектива. Алексей делает еле заметное движение руками, и они начинают позировать.

Выходит, волки тоже поддаются дрессуре, но к ним особый подход нужен.

Алексей рассказывать о себе не торопится, продолжает знакомить с домашней фермой, а точнее – зооуголком. В пяти метрах от волчьей клетки проживают четыре дикие свиноматки и кабан-производитель. Две недели назад прошел опорос. Молодняк егерь выпустил в лес, так сказать, для увеличения популяции. В то же время местные завистники пишут жалобы: Бойков содержит зверей в неволе в коммерческих целях.

Забегая вперед, скажу: за 9 лет, что проработал егерем, он довел численность дикого кабана в окрестных лесах до 210 особей. Директор местного лесхоза уже начинает ворчать, дескать, кабаны портят стволовую часть деревьев, почесывая о них спины. Егерь упорно стоит на своем, лес без зверя – это не лес, зверь без леса – это не зверь, они должны сосуществовать в гармонии.

Примерно 20 кабанчиков и свинок в год поставляет в природу его домашний зооуголок. Не так давно мне довелось писать о состоянии частных охотхозяйств Акмолинской области. В распоряжении автора оказались печальные цифры. Как выяснилось, 99% охотпользователей стараются взять у природы и лишь 1% что-либо ей отдает. Бойков в этом проценте играет первую скрипку.

Кстати, пухальские леса всегда славились дичью, поэтому здесь всегда было много браконьеров. Раз стреляют, зверь на постоянное место жительства не останавливается, предпочитая мигрировать. С приходом Бойкова все перевернулось с ног на голову. Миграционные тропы поросли травой, браконьеры забыли дорогу, зверь определен на постоянное довольствие, которое организует ему охотхозяйство ИП «Нуртазин», а конкретно старший егерь Алексей Бойков.

Чтобы прокормить и застолбить лесных обитателей на закрепленной территории, а занимает она ни много ни мало 160 тыс. га, он часто закупает дробленку, соль на свои кровные. Когда лесхоз отказал в сенокосах, мрачнее тучи ходил. Ведь не для себя старается, для общего блага.

Привязанность к кабанам у него из детства. Домашняя ферма насчитывала до 50 свиней, с десяток было полосатиков, то есть диких.

Ухаживая, изучал повадки и откровенно скучал, когда день-два их не видел. Чем больше познаешь зверя, тем больше к нему тянет, хочется докопаться, почему природная агрессивность сменяется преданностью, после которой сама собой возникает обоюдная близость.

Волки, хотя и лютые звери, не обделены чувствами, отвечая привязанностью на привязанность. Настроение они считывают по глазам, прежде чем подойти к клетке или зайти в нее, весь негатив надо оставить в запасниках души, не зря же в сказках благодаря народной мудрости любовь побеждает зло.

На эту тему с ним можно говорить часами. Бойков бесконечно любит свое дело, остро чувствуя любую несправедливость по отношению к дикому животному миру. Критически настроен против ассоциации охотников: «Надстройку два года назад создали не для кого, а под кого, считает он, пока эта «контора» только собирает деньги, напрочь забыв об охранных мероприятиях. Приглашаем провести учет поголовья – не едут, ссылаясь на нехватку бензина, отсутствие командировочных. За ними надо на личном транспорте приезжать, иначе квоту не выдадут, вот такие беспомощные у природы партнеры...»

Наша справка. Республиканская ассоциация (общественное объединение) создана под частные охотхозяйства, имея представительства во всех регионах страны. Новый услугодатель пока не может конкурировать с госорганами, выполнявшими эти функции раньше, требуется время для становления. Поэтому многие охотники, сравнивая, что было и что стало, остаются на прежних, более привычных для них позициях.

Продолжаем дальше о нашем герое. В охотничьем ремесле Алексей профи и фанат до мозга костей. Оставив в городе дом, переехал в село Пухальское на ПМЖ с двумя сыновьями. Один из них, Николай, также егерь, второй, Андрей – охотовед. С этого момента наступило горе для браконьеров и пришла радость для зверья.

Часто Бойков выступает в роли лесного Макаренко. По его инициативе все охотугодья хозяйства разбиты на участки. В одном разрешается охота на кабана, в другом – на косуль, в третьем – на зайца и так далее. С утра начинается рабочий объезд владений, внимательно изучаются следы на снегу. Постороннему они ни о чем не говорят, а ему «рассказывают», кто приехал, откуда, зачем.

Допустим, след от снегохода ведет в сторону райцентра. Направляется туда, по следу (в этом деле нужны талант, опыт) выясняет место жительства хозяина. Дальше идет на хитрость, начиная спрашивать соседей, кто продает снегоход. Те не знают, кто продает, но знают, у кого он есть. Цель достигнута, осталась моральная часть. Алексей садится на лавочку и ждет, пока не выйдет владелец снегохода, официально представляется ему, после чего продолжается воспитательная беседа.

В итоге вчерашний браконьер становится партнером егеря, заметит в лесу непорядок – сразу ему сообщает. За 9 лет егерской службы Бойков перетянул на свою сторону 22 «черных» охотников – такое у него сегодня общественное формирование.

Вот уже три года как на территории ИП «Нуртазин» не прозвучало ни одного браконьерского выстрела. Прежде за сутки рейдовая бригада задерживала до 5–7 нарушителей. Зверь заботу человека сразу почувствовал, оставаясь в здешних лесах на зимовку.

Егерь – сейчас основная профессия. После школы работал сварщиком, водителем, занимался автомобильным спортом. Однажды после очередной охоты его встретил Сакен Нуртазин, кому принадлежит охотхозяйство, предложив возглавить егерскую службу. На раздумье давалась неделя, но Алексей ответил тут же: «Согласен». Таким образом, хобби переросло в профессию, где равных Бойкову нет.

Настоял на поездке в лес. Увидели там лечебные грязевые ванны для кабанов. Старший егерь приспособил для этих целей наполненные водой впадины. Добавляет в них по 2–3 литра солярки – и можно принимать процедуры. Кабаны сами находят «грязелечебницу», ложатся на спину и начинают кататься по дну. Солярка с водой уничтожает вредителей и насекомых, скопившихся на шкуре зверя.

– Процедура обязательная? – интересуюсь у Алексея.

– За нее деньги не платят, – смеется, – зато здоровья у кабана прибавляется.

Кроме кабанов, в здешних лесах водятся косули, олени, заходит лось, в степи много сурков. Однако для Бойкова кабан превыше всего, не зря среди охотников прозвище имеет «кабанятник». Говорят, лиса хитрая, волк еще хитрее, но умнее кабана зверя нет, делится старший егерь, а ему доверять можно. Досканально изучишь его повадки, продолжал он, только тогда позволительно выстраивать отношения с ним на равных, другими словами, это условие является главным допуском к профессии.

Волки? Поживут до осени, планирует Бойков, потом, наверное, выпущу в лес, если захотят уйти. Повторимся, согласно международной конвенции, волка нельзя держать в неволе. Однако в лесу его могут быстро подстрелить и даже премию дать за убитого серого. Вот и думай, что лучше для зверя – неволя при идеальном уходе или скорая погибель.

Полгода назад одного волка егерь отдал в Астану в частный зооуголок. Хозяин звонит и сообщает: ночами воет, видать, тоскует по дому. Дом у волка – лес. В нашем случае это дом Бойкова. Хорошо устроился серый. Здесь он под защитой егеря.