Потушен крупный лесной пожар в Аулиекольском районе

10 сентября 2022 года в 10:00 часов лесной пожар в Аулиекольском районе Костанайской области ликвидирован. Ранее 7 сентября в 15:00 была объявлена локализация, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Министерства по чрезвычайным ситуациям Казахстана.

Загорание началось 2 сентября в 15:10 на территориях Басаманского и Семиозерного управлений лесного хозяйства Аулиекольского района.

Общая площадь с момента возникновения пожара составляет 43 тысячи га. Огнем уничтожен и поврежден 91 жилой дом в двух населенных пунктах.

Эвакуированные вернулись в свои дома, остальные остаются у родственников. Всего с начала пожара эвакуирован 2 091 человек.

Получили травмы, ожоги, отравления легкой и средней степени тяжести при пожаре 12 человек. В Аулиекольской районной больнице остаются 3 пострадавших.

При разборе завалов в селе Аманкарагай был обнаружен труп мужчины 1935 года рождения.

С начала работы оперативного штаба на горячую линию МЧС поступило 38 звонков. Оказана консультативно-психологическая помощь 87 жителям, с 45 детьми провели групповую психологическую работу.

Воздушные суда всего произвели 327 сбросов воды на тушение.

Общая группировка сил и средств, принимавших участие в тушении пожара, составила 1 785 человек и 207 единиц техники.

На месте остаются силы и средства лесхозов Басаманского и Семиозерного УЛХ в составе 73 человека и 21 единицы техники.

Оперативный штаб завершил свою работу.