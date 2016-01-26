Свежий выпуск
​Потускневшее шоу
Аскар БЕЙСЕНБАЕВ

Несмотря на обилие забитых голов, а команды Востока и Запада за 60 минут заколотили друг другу 51 шайбу(!), большого всплеска эмоций прошедший в Москве матч звезд Континентальной хоккейной лиги не вызвал. Понятно, что соревновательная сторона здесь уходит на второй план, но все-таки хочется наблюдать игру, а не красование на льду отдельных хоккеистов.

В разгар баталий в регулярном первенстве, когда команды бьются за каждое очко, чтобы попасть в плей-офф, вызов лидеров клубов на эдакий корпоративный «междусобойчик» тоже вызывает немало вопросов. Да и система отбора стала уже притчей во языцех: на шоу не приглашены многие высококлассные хоккеисты (в том числе капитан «Барыса» Брендон Боченски, Дастин Бойд). Да, мы отрядили в команду Востока Кевина Даллмэна и скорострельного Найджела Доуса, а вот некоторые клубы вообще представляли хоккеисты, явно к топу не относящиеся. В итоге результат стал прогнозируемым. Команда Востока победила в конкурсах, а команда Запада – в основном матче со счетом 28:23.

Не будем забывать и о том, что в один из сезонов проведение такого матча планируется в Астане (интерес со стороны КХЛ просматривается). Но нужно ли такое шоу нам – это уже другой вопрос. Если изменится формат и хоккеисты станут играть без клоунады, то организовывать его резон есть. А так... ну пройдет игра, и все о ней тут же забудут. В связи с этим вспоминаются прежние матчи звезд, к примеру самый первый – в Москве на Красной площади. Не менее интересными оказались шоу в Минске и Риге. А потом все пошло по нисходящей.

Гораздо интереснее нынешнего шоу оказались матчи с участием наших дружин в Высшей хоккейной лиге. В Усть-Каменогорске «Торпедо» в блестящем стиле обыграло ХК «Саров» из одноименного города со счетом 4:1. А в Караганде «Сарыарка» не оставила ни единого шанса «Ариаде» из Волжска, обыграв ее со счетом 6:1. Восточноказахстанцы поднялись уже на 9-ю строчку в турнирной таблице, а «беркуты» закрепились на 11-м месте.

Порадовали своим выступлением в Молодежной хоккейной лиге столичные «Снежные барсы». Наши ребята провели две встречи в Тюмени против «Тюменского легиона» и добились двойной победы со счетом 5:3 и 5:2. Теперь в Восточной конференции юношеская коман­да из Астаны занимает 6-е место, и есть все основания полагать, что она сыграет в плей-офф нынешнего сезона.

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