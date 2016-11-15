​Потянуло на «подвиги»

При этом автомобиль заявительницы был заведен, ключи она оставила в замке зажигания. Незамедлительно полицейские ввели план «Перехват», далее же все происходило как в кино... Угнанную машину зафиксировали камеры внешнего видеонаблюдения, в погоню отправились ближайшие автопатрули.

Гонка продолжалась несколько минут, так как нарушитель сразу не подчинился требованиям остановиться. После задержания выяснилось, что за рулем был 22-летний житель села Красный Яр, находившийся в состоянии алкогольного опьянения, которого на «подвиг» потянула открытая машина с ключами внутри. В отношении задержанного возбуждено уголовное дело.

Остается лишь добавить, что это уже второй случай за последнее время, когда забывчивые дамы создают условия для угона своих «железных коней».