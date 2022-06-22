Поучился – отдохни!

Для 102 тыс. костанайских школьников будет организован летний отдых.

На эти цели из областного бюджета готовы потратить 418,3 млн тенге. Отдых будет разнообразным. Кому-то удастся побывать в загородном лагере, кто-то проведет время на пришкольных площадках, а кому-то посчастливится съездить в столицу Казахстана – Нур-Султан.

Четвертая часть выделенной из облказны суммы, а именно 96,8 млн тенге, будет затрачена на приобретение путевок в загородные лагеря для детей из социально уязвимых категорий. Такой отдых будет организован для 5 813 детишек.

Для 53 тыс. школьников, а это 50% от общего количест­ва учащихся региона, организованы традиционные формы отдыха и занятости. Ребята будут задействованы на языковых площадках, в палаточных лагерях, творческих кружках и экспедициях. Еще 500 детей пройдут по туристско-краеведческим маршрутам, на что будет направлено 11,7 млн тенге.

– Совместно с НПО будет реализовано шесть проектов в четырех регионах области на сумму свыше 2,7 млн тенге с охватом более 1 800 детей. До пандемии была практика организации экскурсий в Костанай и Нур-Султан за счет спонсорских средств, – рассказала руководитель управления образования Костанайской области Зауре Байменова. – Например, 18 учащихся школы № 4 Лисаковска из социально уязвимой категории и отличники стали участниками двухдневной экскурсии в Нур-Султан по приглашению депутата Мажилиса Альберта Рау. Это стало ежегодной доброй традицией. Предлагаем акимам городов и районов совместно с представителями социально ответственного бизнеса в рамках Года детей возобновить экскурсии школьников в Костанай и столицу. На сегодняшний день ­туристические фирмы предлагают туры по Костанаю от 650 тенге до 2 000 тенге, по области – от 4 500 тенге до 15 500 тенге и по городу Нур-Султану – от 23 000 тенге продолжительностью один день.

Летний отдых для костанайских детей будет организован и за счет привлеченных средств. Спонсоры готовы потратить 5,1 млн тенге на оздоровление и досуг 334 школьников.