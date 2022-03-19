Экономика
"Повальные нарушения, за ценами никто не следит" – Премьер сделал замечания акимам регионов

Под председательством Премьер-министра Алихана Смаилова состоялось очередное совещание по исполнению поручений Главы государства и Плана оперативных действий по стабилизации социально-экономической ситуации в Республике Казахстан, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Премьера.

С начала года рост цен на социально значимые продовольственные товары в Казахстане выросли на 8%. Рост цен зафиксирован во всех регионах. В разрезе регионов максимальный рост цен за предыдущую неделю допущен в Западно-Казахстанской области на 9,5%, Актюбинской – на 8,7%, Павлодарской – на 7,1%, и Атырауской области на 6,7%. Премьер-Министр РК Алихан Смаилов сделал замечания акимам ряда регионов, в которых был допущен значительный рост цен на социально значимые продукты питания.

«В области допущен рост цен по всем СЗПТ. И с начала года, и за неделю. Это очень чувствительно для населения. Мы прошли по большому количеству магазинов в Уральске. По сахару где-то цена низкая, а где-то высокая. Я специально направил людей по всем регионам страны. В некоторых торговых точках идет завышение цен на 20%. Надо контролировать маржу. Никто за этим не следит», — заявил Алихан Смаилов, обращаясь к акиму ЗКО.

Премьер-министр на конкретном примере цен на сахар указал, что в регионе не осуществляется контроль цен на СЗПТ, мониторинг недопущения превышения 15-процентной розничной маржи.

Также замечание получил аким Актюбинской области, где зафиксированы максимальные показатели роста цен по стране: по картофелю на 32,8%, моркови – на 38,3%.

По словам Премьер-министра, за предыдущую неделю в ходе проведения оперативных рейдовых мероприятий в Республике Казахстан было выявлено 5 тысяч нарушений — фактов необоснованного подъема цен на социально значимые товары.

«Имеют место повальные нарушения. Если бы оптовая цена поднялась, тогда другой вопрос. Но когда оптовая цена не меняется, а маржа повышается в 2 раза и более, то мы видим уже необоснованный рост цен. Такого происходить не должно», — сказал Алихан Смаилов.

Во исполнение поручений Главы государства, для предотвращения дефицита и бесконтрольного подорожания продовольствия, в Республике Казахстан ведется формирование продовольственных стабфондов.

По состоянию на 17 марта 2022 года республиканские запасы СЗТП, включая стабфонды, мощности торговых объектов, производственных предприятий, складов составляли: 421 992 тонны картофеля, 70 876 тонн моркови, 103 490 тонн лука, 42 860 тонн капусты, 11 832 тонны гречневой крупы, 29 165 тонн подсолнечного масла, 28 005 тонн сахара и прочие продукты.

За минувшую неделю в рамках мер антимонопольного реагирования в Республике Казахстан заключены 9 договоров о недопущении необоснованного роста цен, а также снижении торговой надбавки с 15 до 10%.

В частности, заключены договоры в Нур-Султане с производителем муки, в Карагандинской области – с торговыми сетями, в Костанайской области – с оптовыми поставщиками сахара и гречневой крупы, в Атырауской – с производителями молочной продукции и куриных яиц, в Западно-Казахстанской области – с производителем куриных яиц.

По фактам нарушений за минувшую неделю инициированы 8 расследований.

В Костанайской области начато расследование по оптовому поставщику мяса кур компании «Опт Торг Company Plus»; в Карагандинской, Акмолинской, Павлодарской, Северо-Казахстанской – по производителям куриных яиц ТОО «Караганды Кус», ТОО «Агрофирма Курма», ТОО «Уштобе Кус», ТОО «Ижевский», ТОО «Павлодар Кус», ТОО «Шарбакты Кус», ТОО «Алекри», ТОО Адель Кус»; в Мангистауской области – по производителю селитры аммиачной АО «КазАзот; в Алматы – по производителю аммофоса ТОО «КазФосфат»; в Актюбинской области – по оптовым поставщикам ТОО «КАИС инвест» и ТОО «Фирма Ас-Ан».

По итогам совещания Премьер-Министр поручил Комитету торговли на очередном совещании доложить об итогах проделанной работы по мониторингу соблюдения утвержденной торговой розничной надбавки в регионах и основных причинах нарушений.

Главам регионов поручено усилить контрольные мероприятия по мониторингу максимально-допустимых надбавок в ценах социально значимых товаров и продолжить работу региональных комиссий по расследованию посреднических схем по всей цепочке ценообразования, с принятием соответствующих мер.

Кроме того, Премьер-Министр рекомендовал главам регионов заблаговременно заключать договоры с отечественными производителями ранних овощей, чтобы обеспечить прогнозные потребности.

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