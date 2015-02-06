Повелитель ветра

Аслан КУДАБАЕВ, Костанайская область
Грант на сумму в 2 млн. тенге Виктор Силкин получил по программе «Дорожная карта бизнеса-2020», консультации по вопросам налогообложения оказали эксперты районного филиала палаты предпринимателей. На выделенные деньги конструктор-самоучка приобрел оборудование: токарный станок и комплектующие, сварочный аппарат, магниты и иную необходимую для производства технику. Собирать установки он намерен в собственной мастерской и уже получает первые заказы.
– Небольшой установки достаточно, чтобы обеспечить работу домашних электроприборов, – говорит В. Силкин.
Стоимость одной конструкции, говорит начинающий предприниматель, не будет превышать 200 000 тенге, в то время как похожие, но изготовленные в заводских условиях стоят не меньше миллиона. К тому же, по словам автора, ручная сборка куда надежней.
Это не первый опыт Виктора Силкина по производству источников альтернативной энергии. Ранее, в качестве хобби, он уже собрал и продал 5 похожих установок. Одна из них нашла применение на животноводческой ферме. Ее владелец, оценив выгоду, сделал изобретателю дополнительный заказ.

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