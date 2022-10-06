Повелители музыки

Впервые на сцене Большого зала Казахской государственной филармонии им. Жамбыла состоялся международный праздник духовой музыки – фестиваль «Парад дирижеров», открывший 33-й концертный сезон Государственного духового оркестра РК.

Десять дирижеров из девяти стран ближнего и дальнего зарубежья на протяжении двух концертных дней руководили Государственным духовым оркестром РК. Инициатором проведения «Парада дирижеров» в Алматы стал главный дирижер и художественный руководитель Государственного духового оркестра РК Канат Ахметов, хотя, как он сам отметил, автором оригинального проекта является латвийский маэстро Сподрис Качанс.

Господин Качанс впервые организовал «Парад» 13 лет назад. С тех пор фестиваль ежегодно шагает по планете и проводится в разных странах.

– В 2012 году я провел такое мероприятие у себя на родине, – рассказал Сподрис Качанс. – Мы давно дружим с Канатом Ахметовым, знаю его, как прекрасного человека и специалиста. Рад приезду в Алматы, где получил большое удовольствие от работы с вашим великолепным коллективом, смог профессионально обогатиться.

Заслуженный деятель РК Канат Ахметов отметил, что на концерте благодаря постоян­ной смене дирижеров зритель смог услышать абсолютно разное звучание одного и того же оркестра. В программе двух вечеров были исполнены «Эстонская рапсодия» Е. Тамма, «Тульяк» Р. Улла, «Мелодия» Р. Паулса, «Полонез» из фильма «Пана Тадеуш» В. Киляра, «Золотой Иерусалим» Н. Шемера и многие другие.

– Благодаря фестивалю наш зритель получил возможность не только слушать музыку разных стран, но и воспринимать ее в исполнении дирижеров, которые эти страны и представляют, – подчеркнул Канат Ахметов.

Сегодня за рубежом все больше людей узнают казахскую музыку. Бесценный вклад в популяризацию нашего музыкального искусства вносят Канат Ахметов и коллектив Государственного духового оркестра. Многие музыканты, с которыми взаимодействует на протяжении долгих лет Канат Мугинович, без преувеличения, мечтают попасть в Казахстан, чтобы увидеть нашу уникальную страну, о которой маэстро с воодушевлением рассказывает как на репетициях, так и в разных мировых музыкальных сообществах.

– Я много езжу по миру и встречаюсь с разными дирижерами. Для нашего оркестра и для меня большим событием является приезд дирижера из Словении Миро Сайе. Этот человек обладает высочайшим интеллектом, дирижерским мастерством и фанатичным – в хорошем смысле – отношением к музыке, – отметил Канат Ахметов.

Любопытно, что во многих странах духовые оркестры в основном состоят из музыкантов-любителей, профессионалов можно увидеть в военных оркестрах. Поэтому каждый из приглашенных дирижеров был в восторге от работы с нашим Государственным духовым оркестром, состоявшим из исключительных профессионалов своего дела.