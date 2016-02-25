Повелительница бумаги – именно так называют Асю почитатели ее таланта. Кто-то делает из бумаги цветы, кто-то вазы, шкатулки, абажуры, фигурки животных. А вот жительница российского города Тосно Ленинградской облас­ти Ася Козина создает из бумаги невероятной красоты платья и дивных кукол. Еще мастерит из нее картины, маски, парики, головные уборы, украшения и даже белье, обувь и аксессуары, имитирующие косметику.

Девушка убеждена,что возможности этого материала безграничны, и что в скором времени бумажные творения займут достойное место в знаменитых галереях мира. То, что такие галереи украсят работы самой Аси – вне сомнения. Мастерица создает шедевры, глядя на которые, с трудом верится, что они из бумаги. Они поражают обилием мельчайших и искуных деталей, сложной конструкцией, роскошью на грани с вычурностью.

– Такую красоту из кружева и ткани не каждая мастерица сотворит... – восхищаются и удивляются на ее выставках гости.

Для создания своих работ художница применяет и сочетает все техники бумагопластики: биговку, фальцовку, высечку и вырубку, склейку, аппликацию, квиллинг, вытынанку. А ее основными инстурментами служат линейка, карандаш, клей, разной длины и формы ножницы, а еще пинцеты, скальпели, шила и зажимы. И, конечно же, бумага. Кукол она мастерит из офсетной бумаги разной плотности. Для костюмов использует обычный ватман и гофрокартон, нужный для каркаса.

В бумагу искусница влюблена с детства. Превращая обычный белый лист во что-то необычное, девочка ощущала себя волшебницей. И она не могла не стать художницей. Ася родилась в украинском селе под Днепропетровком в семье художников: ее отец – художник-дизайнер, мама – преподаватель изобразительного искусства, брат – художник-реставратор.

– С 10 лет я увлеклась «вытыканкой» – художественным вырезанием из бумаги, – рассказывает о себе мастерица. – Я складывавала лист пополам, рисовала все, что мне вздумается, вырезала рисунок маникюрными ножницами, и у меня получались ажурные фигурки каких-то странных существ. Потом стала вырезать асимметричные фигуры людей в разных кос­тюмах, пыталась создавать иллюст­рации, сюжетные композиции для сказок. В Черкассах, куда переехала моя семья, окончила детскую школу искусств, затем поступила в Черкасский национальный университет им. Б. Хмельницкого. На втором курсе учебы в университете вдруг открыла, что бумага – это не только плос­кость. Ее можно резать, клеить, красить, складывать, придавать ей объем. Первой работой в технике бумажной пластики стала скульптура дамы в стиле барокко. Изобразительным искусством профессионально начала заниматься непростительно поздно, аж в 20 лет. С тех пор безостановочно учусь, наверстываю упущенное.

А вот выставляться она начала еще студенткой. Первая персональная выставка Козиной сос­тоялась на третьем курсе университета: в Черкасском художест­венном музее были представлены ее бумажные скульптуры. Через два года художница приняла участие в серии выставок «Королевство кукол» и «Эволюция елочных украшений» в Государственном музее игрушки в Киеве. А потом – выставка за выстовкой. В галереях и музеях ее родного Черкасска, в Киеве и других городах Украины. В 2011 году Ася переехала жить в Россию. С «Чистого листа» – так она назвала свою выставку, впервые представленную российским почитателям декоративно-прикладного искусства в Петрозаводске, в художественной галерее «Дом Куклы» им. Т. Калининой.

На творчество мастерицу вдохновляет история костюма. Ася создала потрясающую серию исторических костюмов и париков в стиле барокко. Три года назад увлеклась новым проектом – созданием этнических свадебных нарядов.

– Это художественно-этнографический проект, – отмечает автор. – Многие национальные свадебные костюмы либо почти исчезли, либо остались только на фотографиях и рисунках. И я захотела создать международную выставку из бумажных невест мира, хрупких как исчезающий традиционный костюм.

При создании таких нарядов сначала изучаю историю их возникновения, отличительные особенности, которые отражают нацио­нальные традиции и обычаи народа. Времени на поиски такого материала порой уходит больше, чем на создание самого наряда.

В ее коллекции уже есть национальные свадебные костюмы японцев, монголов, нигерийцев. Увидев национальный казахский костюм, мастер была потрясена его красотой и своеобразием. С огромной радостью и воодушевлением повелительница бумаги кропит сейчас над их художественным воссозданием.