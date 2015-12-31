​Поверь в мечту

Людмила КОРИНА, Западно-Казахстанская область

Письмо Деду Морозу впервые Вика написала на излете 2014 года. Дед Мороз ответил и в поздравительной открытке пожелал ей успешного и счастливого 2015 года. И вот пожелание сбылось. Подарок от Главы государства ей тоже вручил Дед Мороз.

Как рассказала мама девочки Лариса Анатольевна, рисовать дочка научилась гораздо раньше, чем писать и читать. Чтобы не разрисовывала стены, ей расстилали на полу обои обратной стороной, и она рисовала на них не только карандашами, но и пальцами, которые окунала в краски. Игра стала постоянным увлечением. Учится Вика в гимназии эстетического направления. Впрочем, она еще и хорошо танцует. Участвовала в областных и республиканских конкурсах танцев. Именно на конкурс впервые приехала в Астану. И сразу же влюбилась в этот город, похожий на сказку. Она знает о том, что это воплотившаяся мечта Лидера нации Нурсултана­ Назарбаева,­ которого по праву называют главным архитектором красавицы-столицы.

Творческие наклонности девочка унаследовала от родителей. Мама с папой талантами не обижены. Папу называют домашним Кулибиным. Он все обустраивает в доме с выдумкой, так, чтобы было и полезно, и красиво. Мама – рукодельница. Она отлично вышивает, шьет и вяжет. Вику тоже научила этим занятиям. Дочка уже и со швейной машинкой справляется самостоятельно. Поэтому можно сказать – растет настоящая помощница. Учится она хорошо. Всего две четверки в четверти, остальные пятерки. Но как только выпадает свободная минутка, руки сами тянутся к альбому и краскам. Больше всего ей нравится рисовать цветы. Ведь они и вправду живые.

Деда Мороза и работников АО «Казпочта» Харлашины уже ждали. Вика заметно волновалась, но стихотворение, которое она выучила к празднику, прочитала без единой запинки. Оно о том, что елки в лесу, как и всю природу, нужно беречь. Дедушка Мороз тоже говорил стихами. Поэтому поэтический дуэт получился на славу.

По словам заместителя директора Западно-Казахстанского областного филиала АО «Казпочта» Гулбаршин Даришевой, с каждым годом все большее количество ребят отправляют письма Деду Морозу. Но растет и число желающих подарить малышам подарки. Прежде это были преимущественно предприятия и организации. Теперь, несмотря на кризисную ситуацию, а, может быть, именно потому, что не все семьи могут организовать малышам праздник, обращались с предложениями помощи и добрые люди, верящие в то, что чудеса под Новый год непременно должны сбываться.

В школе Виктории доверяют оформлять стенгазету. Особенно удачными она считает номера, посвященные Дню родного Уральска и Дню Независимости. Наверное, потому, что одинаково любит и Уральск, и Астану. Когда в столице она поднялась на «Байтерек» и вложила свою ладошку в отпечаток руки Президента, загадала желание – приехать в этот замечательный город еще не раз. И уверена, что оно непременно сбудется.

Лювак для бодрости

