Общество
Поверь в мечту: воспитанник детского дома стал дорожным полицейским
Инга Селезнева
C момента возникновения первых крупных городов и активного дорожного движения люди начали задумываться о его организации. В IIІ веке до н. э. Гай Семпроний Гракх создал первые дорожные указатели – мильные столбы цилиндрической формы с высеченным на них расстоянием, которые устанавливались вдоль важнейших дорог Римской империи через каждые 1 800 метров. Точкой отсчета расстояния служил Золотой мильный столб, расположенный возле храма Сатурна в центре Рима. Первые Правила дорожного движения сформулировал император Гай Юлий Цезарь в 50-х годах до н. э. Он ввел одностороннее движение на ряде улиц города и запретил проезд колесниц и частных повозок в рабочее время. В наше время движение на улицах крупных городов не прекращается круглые сутки, существует более 150 дорожных знаков, а за порядком следят дорожные полицейские. Наш герой Артур Крыжановский, когда вырастет, хочет вступить в ряды стражей порядка, чтобы следить за движением на улицах столицы. Коллектив интернет-редакции Kazpravda.kz помог ему на один день воплотить мечту в реальность. 

Артур – воспитанник столичного детского дома, учится в пятом классе 16-й школы. Мальчик очень любит спортивные игры, особенно баскетбол. Когда дети ездят отдыхать в лагерь "Боровичок", он дни напролет проводит на спортивной площадке.  У Артура много желаний,  но больше всего он хочет после девятого класса  поступить в школу полиции, по окончании которой Артур мечтает защищать горожан от преступников, хулиганов и нарушителей закона, как на улицах города, так и на дорогах столицы. 





"Я не хочу, чтобы на дорогах были аварии, люди не должны нарушать Правила дорожного движения!" – поделился с нами мальчик.      

Сегодня мы подарим Артуру  возможность стать юным инспектором дорожной полиции, он станет напарником инспектора местной полицейской службы ДВД Астаны, лейтенанта полиции Астемира Бектаева. Чтобы мальчик мог полноценно следить за порядком на дороге, ему необходимо сменить гражданскую одежду на полицейскую форму. В ДВД об этом позаботились заранее, поэтому Артур отправляется патрулировать дороги в форме юного инспектора дорожной полиции.  





На столичных дорогах водители автомобилей допускают немало нарушений Правил дорожного движения, нередко в результате аварий различные травмы получают дети. Например, за восемь месяцев текущего года зарегистрировано 64 ДТП с участием несовершеннолетних, из них по вине самих детей – 15. В ДВД сообщили, что в этом году количество аварий с участием детей снизилось на 44,4%, этому способствуют различные профилактические мероприятия, направленные на предупреждение детского травматизма.

 

Артур будет выявлять нарушителей ПДД на одном из самых оживленных проспектов города – Женис, который закреплен за нашей патрульной машиной.



Приехав на место дозора, мальчик сразу проявил себя как храбрый страж порядка. Артур без капли стеснения говорил с водителями и проверял их документы, и даже выявил одно нарушение – выключенные фары автомобиля.  Кроме того, мальчик был крайне приветлив с водителями и отдавал им честь. В свою очередь, владельцы машин серьезно отнеслись к нашему герою и беспрепятственно предъявляли ему свои документы.

"Мы остановили машину, у которой не были включены фары, сделали водителю предупреждение, он пообещал, что больше не будет нарушать правила!"– поделился герой.





Следить за порядком на дороге не так легко, как казалось юному Артуру, но он отлично справился со своей задачей. По окончании рабочего дня  лейтенант полиции Астемир Бектаев подарил ему книгу Правил дорожного движения, чтобы мальчик не забывал о своей мечте. В свою очередь наш герой увлекся подарком и сразу начал читать брошюру, попутно задавая интересующие вопросы. 

Теперь Артур уверен, что, когда вырастет, он точно пойдет учиться в школу полиции и никогда не отступит от своей мечты – стать профессиональным стражем порядка.


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