Поверим в сказку

В Алматинском почтамте, одном из крупнейших и старейших филиалов Казпочты, под Новый год царит особая атмосфера, рассказал его директор Бекжигит Бекбердиев. Всякий раз накануне любимого малышней праздника сюда поступают от 50 до 100 детских новогодних посланий. Причем приходят они из разных районов города и даже пригорода Алматы.

В нынешнем году маленькие алматинцы отправили Деду Морозу уже 158 писем. Все они по-детски наивные и очень трогательные. Начинаются такие послания, как правило, одинаково: «Здравствуй, Дед Мороз! Поздравляю тебя с Новым годом!..» Потом ребята рассказывают о своих успехах и увлечениях, домашних животных, а напоследок непременно просят у него какой-нибудь подарок. В основном дети мечтают найти под елкой ноутбуки, смартфоны, игровые приставки, конструкторы, лыжи и коньки.

«У меня появилась собака, – написала, например, Деду Морозу, 8-летняя Катя Новак. – Ее зовут Додик. Я люблю праздник Новый год. Я собираю марки с кошечками. У нас живет бездомный кот. Он рыжий. Поэтому его зовут Рыжий кот. На Новый год я хочу игровой набор».

Полученные новогодние послания Деду Морозу тщательно сортируются и обрабатываются сотрудниками почты. По возможности они стараются ответить каждому ребенку и даже исполнить некоторые желания.

– Но главное – то, что дети верят в сказку, в Деда Мороза, что учатся писать хорошие и добрые письма, – уверены казпочтовцы.

Юных авторов новогодних посланий на Казпочте поздравили Дед Мороз и Снегурочка и, конечно, вручили им подарки. И хотя презенты были одинаковые, ребятишек они очень порадовали.

Марина МИХАЙЛОВА, Алматы