​Повержен лидер Востока

Аскар БЕЙСЕНБАЕВ
фото с сайта ХК «Барыс»

После того как в пятницу «Барыс» проиграл дома челябинскому «Трактору» (3:4), казахстанские болельщики вряд ли испытывали оптимизм, прогнозируя итог воскресной встречи родной команды с действующим обладателем Кубка Гагарина и лидером Восточной конференции магнитогорским «Металлургом». Тем неожиданнее и приятнее стал конечный результат.

Если во встрече с челябинцами «барсы», лишь пропус­тив три первые шайбы, бросились отыгрываться, то в поединке с магнитогорцами сразу применили атакующую стратегию. Уже к 19-й минуте «хищники» выигрывали со счетом 4:0. Причем львиную долю шайб в ворота рос­сиян забросил нападающий сборной Казахстана Найджел Доус.

Первую шайбу в ворота соперников экс-канадец забросил на 59-й секунде, а затем провел еще два гола на 5-й и 19-й минутах. Таким образом в этот день наш хоккеист записал восьмой хет-трик за время выступления в КХЛ. Как отмечают специалисты, по этому показателю он теперь рекордсмен лиги.

Правда, не все так радужно было в оставшиеся два периода. Нужно все-таки помнить, что «Металлург» по праву считается сейчас ведущим клубом КХЛ, в составе которого выступают игроки экстра-класса. На наши четыре шайбы к началу третьей двадцатиминутки россияне ответили тремя и имели возможность сравнять счет. Но последнюю точку все же поставили казахстанцы, забив пятый, победный гол.

После этого выигрыша «Барыс» вновь поднялся на 7-ю строчку в своей конференции. Уже завтра «хищники» проведут последнюю игру нынешнего года против грозного омского «Авангарда» (кстати, во время встречи планирует­ся провести традиционный «мишкопад»: болельщики принесут с собой мягкие игрушки, которые потом пойдут на благотворительность), а 4 января к нам приезжает московский «Спартак».

Что касается Высшей хоккейной лиги, то здесь по-прежнему впереди идет усть-каменогорское «Торпедо». В последней игре восточноказахстанцы в серии буллитов на выезде со счетом 5:4 обыграли «Южный Урал» из Орска. На 4-м месте располагается карагандинская «Сарыарка», которая добилась гостевой победы над челябинским «Челметом» с сухим счетом 3:0.

