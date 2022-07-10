Повешенным нашли постояльца дома престарелых в Уральске

Постояльца дома престарелых в Уральске нашли повешенным в своей комнате. Мужчина проживал в учреждении с 2008 года, передает Kazpravda.kz со ссылкой на портал «Мой ГОРОД».

Тело 61-летнего постояльца Уральского центра оказания специальных социальных услуг нашли в своей комнате вечером 9 июля.

Как стало известно, погибший постоялец – инвалид второй группы. Мужчина поступил в Уральский центр оказания специальных социальных услуг 8 февраля 2008 года.

«У него диагностировано биполярное аффективное расстройство, смешанный тип с ежегодными обострениями, гипоманиакальное состояние, умеренно-выраженный гипопато-гипобулический дефект. В мае текущего года прошел лечение в областном центре психического здоровья. Есть дети, которые проживают в Уральске», – уточнили в центре.

В полиции сообщили, что по данному факту начато расследование по статье 105 УК РК «Доведение до самоубийства».

«Обнаружено тело с признаками механической асфиксии, была оказана первая помощь, но безрезультатно. Согласно алгоритму действий сотрудников в случае смерти услугополучателей были оповещены соответствующие службы. На сегодня органами полиции ведутся следственные действия, взяты необходимые показания сотрудников. Результаты судебно-медицинской экспертизы будут известны 11 июля. После этого вынесут заключение по делу», – рассказали в ведомстве.