​Повестка дня Содружества

Министр иностранных дел Казахстана Кайрат Абдрахманов принял участие в очередном заседании Совета министров иностранных дел Содружества Независимых Государств.

Главы внешнеполитических ведомств рассмотрели документы, выносимые на Саммит СНГ, в работе которого примут участие президенты стран Содружества. В том числе пакет документов, подготовленных в развитие принятых ранее главами государств решений об адаптации СНГ к современным реалиям.

Напомним, в 2015 году на встрече глав государств СНГ в Бурабае Президент Казахстана выдвинул ряд инициатив, направленных на трансформацию и повышение эффективности объединения. А уже на следующем саммите, прошедшем в Бишкеке в сентябре 2016-го, было принято решение Совета глав государств СНГ «Об адаптации Содружества Независимых Государств к современным реалиям», в основу которого легли предложения казахстанской стороны. В Сочи главы внешнеполитических ведомств согласовали ряд новых документов в развитие Бурабайских инициатив.

Также на рассмотрение Совета глав государств СНГ выносится широкий круг вопросов, касающихся взаимодействия стран в области безопасности, обороны, противодействия коррупции, исследования и использования космоса в мирных целях, культурно-гуманитарного сотрудничества.

Министры традиционно обменялись мнениями по актуальным вопросам международной повестки дня и дальнейшему взаимодействию в формате Содружества.

Кроме того, был утвержден план мероприятий на 2018–2020 годы по реализации Программы поддержки и развития национальных видов спорта и стратегий международного молодежного сотрудничества, развития взаимодействия в области туризма.