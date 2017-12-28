​Повестка дружеских отношений

Как подчеркнул в ходе беседы Нурлан Нигматулин, Узбекистан – важный стратегический партнер нашей страны в Центральной Азии. Новый импульс расширению взаимодействия, в т. ч. и на межпарламентском уровне, по словам спикера Мажилиса, придали встречи на высшем уровне президентов Казахстана и Узбекистана
Нурсултана Назарбаева и Шавката Мирзиёева, в результате которых подписана Совместная декларация о дальнейшем углублении стратегического партнерства и укреплении добрососедства.
Нурлан Нигматулин выразил уверенность в том, что дальнейшему развитию двусторонних отношений будет способствовать первый за годы деятельности двухпалатного Парламента Узбекистана визит узбекских депутатов.
Поблагодарив коллег из соседней страны за поддержку казахстанских инициатив на международной арене – членство в СБ ООН в 2017–2018 годах, проведение ЭКСПО-2017 в Астане, спикер Мажилиса важным событием для развития двусторонних отношений назвал проведение в 2018 году Года Узбекистана в Казахстане.
В ходе встречи председатель Мажилиса ознакомил членов парламентской делегации Узбекистана с деятельностью Мажилиса, работой по выполнению поставленных Президентом Казахстана задач в рамках Стратегии «Казахстан-2050», Третьей модернизации экономики.
Собеседники высказались за активное использование потенциала межпарламентских групп по сотрудничеству, а также профильных комитетов.
В повестку дня первого совместного заседания межпарламентских групп по сотрудничеству внесено обсуждение вопросов торгово-экономического и культурно-гуманитарного взаимодействия, управления водными ресурсами.
Программой пребывания парламентской делегации Узбекистана также предусмотрено посещение Кызылординской и Южно-Казахстанской областей.