​Повестка дружеских отношений

Как подчеркнул в ходе беседы Нурлан Нигматулин, Узбекистан – важный стратегичес­кий партнер нашей страны в Центральной Азии. Новый импульс расширению взаимодейст­вия, в т. ч. и на межпарламентском уровне, по словам спикера Мажилиса, придали встречи на высшем уровне президентов Казахстана и Узбекистана

Нурсултана Назарбаева и Шавката Мирзиёева, в результате которых подписана Совместная декларация о дальнейшем углублении стратегичес­кого партнерства и укреплении добро­соседства.

Нурлан Нигматулин выразил уверенность в том, что дальнейшему развитию двусторонних отношений будет способствовать первый за годы деятельности двухпалатного Парламента Узбекистана визит узбекских депутатов.

Поблагодарив коллег из соседней страны за поддержку казахстанских инициатив на международной арене – членство в СБ ООН в 2017–2018 годах, проведение ЭКСПО-2017 в Астане, спикер Мажилиса важным событием для развития двусторонних отношений назвал проведение в 2018 году Года Узбекистана в Казахстане.

В ходе встречи председатель Мажилиса ознакомил членов парламентской делегации Узбекистана с деятельностью Мажилиса, работой по выполнению поставленных Президентом Казахстана задач в рамках Стратегии «Казахстан-2050», Третьей модернизации экономики.

Собеседники высказались за активное использование потенциала межпарламентских групп по сотрудничеству, а также профильных комитетов.

В повестку дня первого совместного заседания межпарламентских групп по сотрудничеству внесено обсуждение вопросов торгово-экономического и культурно-гуманитарного взаимодействия, управления водными ресурсами.

Программой пребывания парламентской делегации Узбекистана также предусмотрено посещение Кызылординской и Южно-Казахстанской областей.