​Повестка заседания определена

Палате предлагается рассмот­реть ратификационные законопроекты. Это поправки в Конвенцию между Казахстаном и Индией об избежании двойного налогообложения. В этом ряду и казахстанско-азербайджанское Соглашение о международном автомобильном сообщении.

Проект повестки содержит и проекты законов, по которым палате предстоит назначить профильным комитетам сроки подготовки заключений.

Это ратификационные законо­дательные акты: Соглашение о займе (Проект модернизации среднего образования) между Казахстаном и Международным банком реконструкции и развития. Здесь и Протокол к Конвенции о борьбе с незаконными актами, направленными против безопасности морского судоходства.