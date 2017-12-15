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Повестка заседания определена
Маулен Арманов
Палате предлагается рассмотреть ратификационные законопроекты. Это поправки в Конвенцию между Казахстаном и Индией об избежании двойного налогообложения. В этом ряду и казахстанско-азербайджанское Соглашение о международном автомобильном сообщении.
Проект повестки содержит и проекты законов, по которым палате предстоит назначить профильным комитетам сроки подготовки заключений.
Это ратификационные законодательные акты: Соглашение о займе (Проект модернизации среднего образования) между Казахстаном и Международным банком реконструкции и развития. Здесь и Протокол к Конвенции о борьбе с незаконными актами, направленными против безопасности морского судоходства.