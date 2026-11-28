фото пресс-службы Курултая

Депутаты рассмотрят в первом чтении законопроекты «Об охране селекционных достижений» и поправки в Закон «Об арбитраже», инициированные депутатами. Также на обсуждение вынесены ратификационные законопроекты: Договор о вечном добрососедстве, дружбе и сотрудничестве между странами Центральной Азии и Китайской Народной Республикой и Протокол об изменениях в Соглашение с Правительством Туркменистана о международных автомобильных перевозках пассажиров и грузов, сообщила пресс-служба Курултая.

Проект Закона «Об охране селекционных достижений» с сопутствующими поправками по вопросам семеноводства разработан в целях создания современной системы защиты интеллектуальных прав селекционеров и патентообладателей, а также приведения национального законодательства в соответствие с требованиями Международной конвенции по охране новых сортов растений.

Законопроект с поправками в Закон «Об арбитраже» направлен на совершенствование правовых основ функционирования этого института в Казахстане. Документ упорядочит создание, учет и деятельность постоянно действующих арбитражей, повысит профессиональные стандарты и ответственность арбитров, а также обеспечит прозрачность разбирательств и защиту прав граждан.

Ратификация Договора о вечном добрососедстве, дружбе и сотрудничестве между Респуб­ликой Казахстан, Кыргызской Республикой, Республикой Таджикистан, Туркменистаном, Республикой Узбекистан и Китайской Народной Рес­публикой позволит укрепить международное партнерство между сторонами и расширить многостороннее взаимодействие в формате «Центральная Азия – Китай».

Протокол о внесении изменений и дополнений в Соглашение между правительствами Казахстана и Туркменистана о международных автомобильных перевозках пассажиров и грузов подписан в Ашхабаде 10 октября 2024 года. Принятие закона будет способствовать развитию транзитно-транспорт­ного потенциала и торгово-экономических отношений между двумя государствами.