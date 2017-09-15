Повестку седьмого тура сирийских переговоров в Астане озвучил Лаврентьев
Жания Уранкаева
Спецпредставитель президента России по сирийскому урегулированию Александр Лаврентьев в ходе брифинга по итогам шестого тура переговоров по Сирии в Астане рассказал о вопросах, которые будут обсуждены в ходе седьмого тура, сообщает корреспондент Kazpravda.kz.
"Нам будет необходимо оценить эффективность работы зон деэскалации. Может быть, возникнет необходимость внесения каких-то коррективов в функционирование сил деэскалации. Может быть, каких-нибудь других выдвижений, инициатив, которые будут способствовать мирному процессу", – сказал спецпредставитель президента России по сирийскому урегулированию, отвечая на вопросы журналистов.
Александр Лаврентьев отметил, что в ходе переговоров предстоит решить вопрос по созданию рабочей группы по освобождению заложников и задержанных.
"Этому аспекту намерены уделить особое внимание. Вопрос о гуманитарном разминировании в Сирии, включая объекты культурного наследия, также будет внесен в повестку дня очередного раунда переговоров", – продолжил представитель российской делегации.
Кроме этого, Лаврентьев проинформировал, что на данный момент нет окончательного решения по выбору стран-наблюдателей.
"Мы решили определить критерии, по которым той или иной стране будет предоставляться статус наблюдателя в Астанинском процессе на перспективу. Решили согласовать это на рабочем уровне по дипломатическим каналам. И если мы придем к согласию, то, соответственно, мы передадим заявку через наших казахстанских друзей, мы направим приглашения этим странам", – сообщил спикер.
По данным Лаврентьева, потенциально странами-наблюдателями в рамках Астанинского процесса могут стать ОАЭ, Египет, Иран и Ливан, как страны-соседи Сирии, которые также ведут совместную борьбу с "Джибхат ан-Нусрой" на территории которых сосредоточены большое количество сирийских беженцев, а также Китай.
Ранее министр иностранных дел РК Кайрат Абдрахманов заявил о том, что седьмой тур астанинского процесса пройдет в конце октября текущего года. Лавреньев отметил, что вопросы, которые предстоит рассматривать на очередной встрече, достаточно существенные.
Напомним, по итогам шестого тура переговоров по Сирии в Астане были созданы четыре зоны деэскалации.