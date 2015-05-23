Поветкин выиграл бой на второй минуте

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Российский боксер-супертяжеловес Александр Поветкин в Москве нокаутом победил кубинца Майка Переса и сохранил чемпионский титул WBC Silver, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Лента.ру.
Бой начался с небольшой разведки, но первый же точный удар Поветкина заставил Переса пошатнуться. Уже через несколько секунд у россиянина прошла "двойка", которая отправила кубинца на пол. Перес нашел в себе силы подняться, но лишь на пару секунд, после чего Поветкин ударом с правой отправил его в нокаут. С начала боя прошли минута и 31 секунда.
После победы над Пересом россиянин стал обязательным претендентом на бой с чемпионом мира по версии Всемирного боксерского совета (WBC) американцем Деонтеем Уайлдером.
На профессиональном ринге Поветкин провел 30 боев, в которых одержал 29 побед (21 – нокаутом) и потерпел одно поражение. Перес потерпел второе поражение (первое – нокаутом) при 21 победе (13 – нокаутом) и одном ничейном исходе.
Бой начался с небольшой разведки, но первый же точный удар Поветкина заставил Переса пошатнуться. Уже через несколько секунд у россиянина прошла "двойка", которая отправила кубинца на пол. Перес нашел в себе силы подняться, но лишь на пару секунд, после чего Поветкин ударом с правой отправил его в нокаут. С начала боя прошли минута и 31 секунда.
После победы над Пересом россиянин стал обязательным претендентом на бой с чемпионом мира по версии Всемирного боксерского совета (WBC) американцем Деонтеем Уайлдером.
На профессиональном ринге Поветкин провел 30 боев, в которых одержал 29 побед (21 – нокаутом) и потерпел одно поражение. Перес потерпел второе поражение (первое – нокаутом) при 21 победе (13 – нокаутом) и одном ничейном исходе.